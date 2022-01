গুৱাহাটী, 21 জানুৱাৰী: গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি (Extension of ward in GMC) কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত কেইবাটাও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে শেহতীয়াভাৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । বিশেষকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছ দলে এই সম্পৰ্কত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াক বি জে পি দলৰ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (Process of ward extension of Guwahati Municipal Corporation is Political)।

বৃহস্পতিবাৰে অজাপ দলে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ইপিনে কংগ্ৰেছ দলে পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত বিষোদ্গাৰ কৰিছে । এই সম্পৰ্কত ই টি ভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন কমিটীৰ উপাধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ কুশল কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে, যোৱা ১৩ জানুৱাৰীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন কমিটীৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কতৃপক্ষক পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত অধিক তথ্য আৰু সংশোধনী বিচাৰি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল । পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা মতে, পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত মাত্ৰ নতুন ৱাৰ্ডত অন্তৰ্গত কৰা এলেকাৰ নাম, এখন মানচিত্ৰ দিছে । ইয়াৰে ভিত্তিত ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি দাখিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কুশল কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে, সেয়া আপত্তি দাখিলৰ বাবে মুঠেই পৰ্যাপ্ত নহয় ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কতৃপক্ষলৈ কংগ্ৰেছৰ পত্ৰ

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন কমিটীৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা বাৰ্ডৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰা, বাৰ্ডৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ভিত্তিক ভোটাৰৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰা, ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ্ৰাস আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ যুক্তি দাঙি ধৰা আৰু ৱাৰ্ড ভিত্তিত মানচিত্ৰ দিয়াৰ বাবে পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষক আৱেদন কৰা হৈছিল । লগতে পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ সম্পৰ্কত ৰাইজে ওচৰ আপত্তি দাখিল কৰাৰ সময়সীমা এসপ্তাহ লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে দাবী কৰা হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই সম্পৰ্কত পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই কোনো সহাঁৰি দিয়া নাই বুলি কয় কুশল কুমাৰ শৰ্মাই ।

উল্লেখ্য যে, যোৱা ৭ জানুৱাৰীত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কতৃপক্ষই জাননী নম্বৰ GCL/02/2022/03ৰ জৰিয়তে পূৰ্বৰ পৌৰ নিগমৰ ৩১ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত নিদৰ্শনা জাৰি কৰিছিল । ৰাইজে পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ সম্পৰ্কত অহা ১৯ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ওচৰ আপত্তি দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন কমিটীৰ উপাধ্যক্ষ কুশল কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে, ২০০৩ চনত ৬০ টা ৱাৰ্ডতে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । পিছত ২০১৩ চনত বাৰ্ডৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰি ৩১ টা বাৰ্ডতে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । ২০০৩ চনত ৬০ টা ৱাৰ্ড থকা সময়ৰ মতে পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ পশ্চিম গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত থকা বাৰ্ডৰ সংখ্যা ১৬ টায়ে ৰখা হৈছে । আকৌ ২০০৩ চনত ৬০ টা ৱাৰ্ড থকা সময়ৰ মতে পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ২৩ টাৰ পৰা ১৮ টালৈ হ্ৰাস কৰিছে । তাৰ বিপৰীতে পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বাৰ্ডৰ সংখ্যা ৫ টাৰ পৰা ৬ টালৈ আৰু পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ১৬ টাৰ পৰা ২০ টালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । এয়া দেখ দেখকৈ পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰি অন্যায় কৰা হৈছে । কাৰণ পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত ১৩, ১৯৪ গৰাকী, পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ পশ্চিম গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত ১৩, ৯৫২ গৰাকী, পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ১৩,৩৬৪ গৰাকী আৰু পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত ৮,৯২৪ গৰাকী ভোটাৰ আছে । সেইপিনৰ পৰা পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিল ।

আকৌ পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে হ্ৰাস হ'ব লাগিছিল । এয়া বি জে পিৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচনী অংক কৰি সমষ্টি চাই পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ্ৰাস -বৃদ্ধি কৰিছে । কুশল কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে, পৌৰ নিগমে শীঘ্ৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এক নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে । অন্যথা কংগ্ৰেছ দলে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন কমিটীৰ উপাধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ কুশল কুমাৰ শৰ্মাই হুংকাৰ দিয়ে ।

