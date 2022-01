গুৱাহাটী, 20 জানুৱাৰী: বি জে পি চৰকাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এলেকাধীন ৩১টা ৱাৰ্ড নতুনকৈ ৬০ টা ৱাৰ্ডলৈ বৃদ্ধি (Extension of ward in GMC)কৰি সম্পূৰ্ণ বেআইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে বুলি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰিন্স ফাইজুল হক, যুটীয়া সম্পাদক গিৰীন তালুকদাৰ আৰু মহানগৰ জিলাৰ সম্পাদক প্ৰণৱ ডেকাই অভিযোগ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ গুৱাহাটীত থকা কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তেওঁলোকে এই অভিযোগ কৰি কয় যে, সকলো নিয়ম-নীতি ভৰিৰে মোহাৰি একমাত্ৰ বিজেপি দলৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ৱাৰ্ডসমূহৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে (Process of ward extension of Guwahati Municipal Corporation is illegal)। অতি পৰিকল্পিতভাবে এই ষড়যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে ৱাৰ্ডসমূহৰ নিৰ্বাচনত অসমীয়া ভোটাৰৰ নিৰ্ণায়ক ক্ষমতা নিঃশেষ কৰিব বিচৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কতৃপক্ষই শেহতীয়াভাৱে পৌৰ নিমগৰ বৰ্তমানৰ ৩১টা ৱাৰ্ড নতুনকৈ ৬০টা ৱাৰ্ডলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । অহা ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তেওঁলোকে কয় যে, অজাপৰ পৰা পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষক কেইবাখনো স্মাৰক প্ৰদান কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আসোঁৱাহসমূহ দেখুৱাই দিয়া হৈছে । স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কালত হোৱা আলোচনাত বিস্তৃতভাবে প্ৰতিটো নীতি বহিৰ্ভূত কাৰ্য আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে ।

পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি যাব বুলি সংবাদমেলযোগে জাতীয় পৰিষদৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই ৷ শেহতীয়াকৈ যোৱা ১৯ জানুৱাৰীত প্ৰদান কৰা স্মাৰকপত্ৰখনত পুনৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সংযোজন কৰি এইক্ষেত্ৰত বিহীত ব্যৱস্থা নল’লে আইনৰ সহায় লোৱা হ'ব বুলি তেওলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । অজাপৰ স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে, পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত নতুনকৈ প্ৰস্তাৱিত ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ পৰিসীমা ৰাজহুৱাভাৱে সকলোকে অৱগত কৰিব লাগে যাতে অন্য ৰাইজৰো এইক্ষেত্ৰত কিবা আপত্তি থাকিলে সেয়া দৰ্শাব পাৰে ৷ সেই পৰিসীমাত পথৰ নাম, অন্যান্য সীমাংকসূচক চিহ্নৰ নাম আদি উল্লেখ কৰিব পাৰে । পৌৰ নিগমৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ৱাৰ্ডৰ মানচিত্ৰতখনত দেখা যায় যে, পানীখাইতি পঞ্চায়ত আৰু আমচিং পঞ্চায়ত কিছু অংশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্ভুক্ত অঞ্চল যদি গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ অধীনত হয় তেন্তে চৰকাৰী নীতি অনুসৰি অধিসূচনা জাৰি কৰিহে ল’ব পাৰি ৷ কিন্তু জনাত তেনে কোনো অধিসূচনা জাৰি কৰা দেখা পোৱা নাই ৷ গতিকে এই সন্দৰ্ভত পৌৰ নিগমে চৰকাৰী অধিসূচনা জাৰি কৰি পঞ্চায়তৰ কোনো অংশ যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেয়া উপযুক্ত প্ৰমাণসহ জনাব লাগে ৷

মানচিত্ৰ অনুসৰি পূৱ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত বৰ্তমান পূৰ্বৰ ২৩ টা ৱাৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তে ১৮ টা ৱাৰ্ডলৈ হ্ৰাস কৰা দেখা গৈছে ৷ সেই সমষ্টিত বিগত সময়তকৈ জনসংখ্যা বাঢ়িছে ৷ যোৱা ১৯৯৫ আৰু ২০০৩ চনৰ পৌৰনিগম নিৰ্বাচনত মুঠ ২৩ টা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচন হৈছিল, ২০২১ বৰ্ষত বিগত বছৰকেইটাতকৈ পূৱ গুৱাহাটী সমষ্টিত জনসংখ্যাৰ লগতে ভোটাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় ৷ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পাছতো ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ২৩ ৰ পৰা ১৮ লৈ অৱনমিত কৰা হৈছে ৷ গতিকে কি যুক্তিৰ আধাৰত উক্ত সমষ্টিৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ২৩ টাৰ পৰা ১৮ টালৈ অৱনমিত কৰা হ’ল সেই বিষয়ে তথ্যসহকাৰে জনাব লাগে ৷

দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ ১৬ টাৰ পৰা ২০ টালৈ বৃদ্ধি কৰিছে, তেনেদৰে জালুকবাৰী সমষ্টিতো ১ টা ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা দেখা গৈছে ৷ এই ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা বা হ্ৰাস কৰাটো জনসংখ্যা অনুপাতে হৈছে নে অৱগত কৰিব লাগে বুলি কয় অজাপৰ নেতৃত্বই । সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰিন্স ফাইজুলে কয় যে, অজাপৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা বিষয়কেইটাৰ ওপৰত কোনো আলোচনা নোহোৱাকৈ যদি পৌৰ নিগম কতৃপক্ষই খচৰাখন গ্ৰহণ কৰে তেন্তে গোটেই ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোতে ব্যাঘাত জন্মিব আৰু অজাপই আইনৰ সহায় ল’বলৈ বাধ্য হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: GMC Ward Extension : গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি