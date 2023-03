গুৱাহাটী, 7 মাৰ্চ : মংগলবাৰে শ্বিলঙৰ ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা কনৰাড চাংমা নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰখনৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছত ডেৰ বজাত কহিমাৰ ৰাজধানী সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প চৌহদত হ'ব লগা নেফিউ ৰিঅ'ৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে । দুয়োটা অনুষ্ঠানতে অংশ লোৱাৰ পিছত অসম অৰ্থাৎ গুৱাহাটীলৈ উভতিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । বিয়লি 5 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ (Prime Minister in swearing in ceremony of Tripura government)।

উল্লেখ্য যে, শ্বিলঙলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে অসমত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ মঙ্গলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.১৫ মিনিটত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষ বিমানেৰে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰাই শ্বিলঙলৈ ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । তিনিখন বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে সুৰক্ষা প্ৰদানেৰে লৈ যোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ হেলিকপ্টাৰখন (Prime Minister’s two day visit to the NE) ।

গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

আজি নিশাটো কইনাধৰাত থকা ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটোৱাৰ পিছত 8 মাৰ্চৰ পুৱা 6.45 বজাত কেবিনেটত অংশ ল’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে । আকৌ 8 মাৰ্চৰ পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ত্ৰিপুৰালৈ যাব । একেদিনাই 9-45 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ ৰাওনা হ’ব মোডী । তাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে ।

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । উল্লেখযোগ্য যে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙ্গলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০.১৫ মিনিটত বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বিমানেৰে অৱতৰণ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটৰীয়াই বিমান বন্দৰত জনালে আদৰণি । লগত বি জে পিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে কেবাগৰাকীও বি জে পিৰ সাংসদ উপস্থিত আছিল বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত ।

লগতে পঢ়ক : AAP Protest against price hike: মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত গুৱাহাটীত আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ

ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণক লৈ গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা দেখা গৈছে । অহা দুদিনত গুৱাহাটীত দ্ৰোণ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । আনহাতে, গুৱাহাটীত যানবাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো আৰোপ কৰা হৈছে কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা । যানবাহন আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গধুৰ যানবাহন চলাচল আৰু পাকিংৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে (Prime Minister Narendra Modi at Guwahati) ৷