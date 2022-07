গুৱাহাটী, ২৫ জুলাই: গুৱাহাটী মহানগৰীত পহিলা আগষ্টৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য ৪ টকাকৈ বৃদ্ধি হ'ব (Price hike of milk in Guwahat)। মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গো পালক সন্থাই(Greater Guwahati Go Palak Sanstha on price hike) । পশু খাদ্যৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সন্থাটোৱে ( Price hike of Animal Feed)।

সন্থাৰ টেকনিকেল এডভাইজাৰ মৃদুপৱন বৈশ্যই জনোৱা মতে, পহিলা আগষ্টৰ পৰা গাখীৰ উৎপাদকৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৪ টকাকৈ বৃদ্ধি পাব । উৎপাদকৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৫০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ৫৪ টকালৈ বৃদ্ধি পাব । মহানগৰীৰৰ লগতে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত মালিগাঁও, আমগাঁও, খানাপাৰা, বৰ্ণিহাট, আমচিং যোৰাবাট, পানীখাইটি আদি স্থানত থকা গো- পালক সকলৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব ।

কিয়নো সকলো পশু খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । বিশেষকৈ বানপানীৰ পিছত খেৰৰ দাম ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি বিগত বৰ্ষত ৪০ কিলোগ্ৰৰামৰ এবস্তা চাপৰৰ মূল্য আছিল ৯০০ টকা । বৰ্তমান ইয়াৰ মূল্য ১৩০০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

মহানগৰীত তথা দাতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ১০৪৯ টা গো-পালক পৰিয়াল আছে । তেওঁলোকে দৈনিক প্ৰায় ৯২,৭০০ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে । বিগত বৰ্ষত ২ টকাকৈ প্ৰতিলিটাৰ গাখীৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত এইবাৰ ৪ টকাকৈ প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সন্থাটোৱে । উল্লেখ্য যে, গাখীৰৰ উৎপাদনস্থলীত প্ৰতিলিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য ৪ টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে মহানগৰীৰ বজাৰত খুচুৰা গ্ৰাহকে প্ৰতিলিটাৰ গাখীৰ ৬২-৬৫ টকা মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লাগিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

