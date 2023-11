গুৱাহাটী, 8 নৱেম্বৰ : "এইবাৰ উত্তৰ পূৱৰ পৰা 6,085 গৰাকী হজযাত্ৰী গৈছিল মদিনালৈ ৷ এই বৰ্ষৰ হজ যাত্ৰাত মৃত্যু হৈছিল 10 গৰাকী লোকৰ ৷ পূৰ্বৰ বৰ্ষ সমূহৰ তুলনাত এইবাৰ হজযাত্ৰীৰ সংখ্যা অধিক আছিল ৷ হজ যাত্ৰী সকলক নিবৰ বাবে Go first এয়াৰলাইন্সৰ সৈতে চুক্তি হৈছিল যদিও, হজ যাত্ৰাৰ আগমুহূৰ্তত Go first এয়াৰলাইন্সৰ সৈতে চুক্তি বাতিল হোৱাত হজযাত্ৰী সকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিয়ে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটৰ ভাড়া লৈ পেচেঞ্জাৰ ফ্লাইটত নিছিল যাত্ৰী সকলক ৷" সেয়েহে অতিৰিক্তভাৱে লোৱা বিমান ভাড়া ঘূৰাই দিবলৈ দাবী যুটীয়া ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানৰ ৷ দিছপুৰস্থিত যুটীয়া ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জামানে এই মন্তব্য কৰে ৷