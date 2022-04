গুৱাহাটী, ১৮ এপ্ৰিল : অসম আৰক্ষীৰ এবি, ইউবি কনিষ্টবলৰ লিখিত পৰীক্ষা ফলাফল ঘোষণাৰ দাবীৰে সোমবাৰে নিবনুৱাসকলে গুৱাহাটীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ । লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে উলুবাৰীৰ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ । এই প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পার্থ সাৰথি মহন্তই (Guwahati Joint CP Partha Sarathi Mahanta) এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰে (Press meet of Guwahati Joint Commissioner of Police)।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হোৱা প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে তেওঁ কয় যে, "প্ৰতিবাদত বহিবলৈ অহা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে । ২০১৮ চনতে হোৱা কনিষ্টবল পৰীক্ষাৰ ফলাফল বিচাৰি প্ৰতিবাদত বহিবলৈ আহিছিল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থী । কিন্তু প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণিতে এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছিল" ৷

মহানগৰীত নিবনুৱাসকলৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সংবাদমেল

আনহাতে, উক্ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক পাণবজাৰ থানালৈ আটক কৰি লৈ যোৱা হয় । আটকাধীন প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাছৰ ভিতৰৰ পৰাই ন্যাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ দাবী তোলে ৷ ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত ক্ষীপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে । সমগ্ৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

তেওঁ কয় যে, এটা পৰীক্ষা পাতিলে ফলাফলৰ বাবে ৬ মাহ সময় লাগে । উল্লেখ্য যে, 20 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল কনিষ্টবলৰ লিখিত পৰীক্ষা (Written examination for Assam police post) । এই আন্দোলন অতি অস্বাভাৱিক । ৯০১৭টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল প্ৰায় গৰাকী ৪ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে (physical test for 9017 posts in assam police)।

তেওঁ কয় যে, "আমি ১০০ত কৈ বেছি প্ৰতিবাদকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ লগতে আমি এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছোঁ" ৷ লগতে এইসকল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰতিবাদকাৰীসকল কাৰাগাৰলৈ যাব লাগিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

আনহাতে, প্ৰতিবাদকাৰী সকলক আটক কৰি পাণবজাৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই গালি-গালাজ কৰাৰ লগতে গোৰ সোধাইছিল প্ৰতিবাদকাৰীক । ইফালে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক সৈতে হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনা অস্বীকাৰ কৰাৰ লগতে এই তথ্য সম্পূৰ্ণ ভুৱা বুলি মন্তব্য কৰে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : কলগাছিয়াত TMC সদস্য আব্দুল জলিল তালুকদাৰৰ সংবাদমেল