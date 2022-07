গুৱাহাটী,২৩ জুলাই: দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদি,অসমৰ মৎস উদ্যোগী সকলৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অসম মীন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ সঞ্চালক হিচাপে নতুন কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে যাদৱ হালদাৰে(Jadav Haldar as new director of AFDCL) । শুকুৰবাৰে মীন নিগমৰ নতুন সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰা হালদাৰক নিগমৰ বিষয়া- কৰ্মচাৰী সকলে উষ্ম আদৰণি জনায় ।

এক টকাৰ ঘোচ নিদিয়াকৈ ৭ বছৰৰ বাবে মৎস উদ্যোগীয়ে লাভ কৰিব লেছি

নতুন দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয় যে, তেওঁ যিহেতু তেওঁ নিজে এজন মৎস্যজীৱি লোক গতিকে মৎস্যজীৱি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সুযোগ দিছে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে হালদাৰে । বহু বিতৰ্কিত মীন নিগমটোক স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে পৰিচালনা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি তেওঁ কয়, দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদি মৎস্যজীৱি লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি নিগমটোক আগুৱাই নিয়া হব ।

তাৰোপৰি অসমত যিমান মৎস্যজীৱি লেচি বা মহল আছে আছে এতিয়াৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এটকাও ঘোচ নিদিয়াকৈ ৭ বছৰৰ বাবে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰা হব বুলিও তেওঁ লগতে ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয় যে নিগমৰ অধীনস্থ ৰাজ্যত ১৮৫ খনৰো অধিক বিল আছে আৰু এই বিলৰ জৰিয়তে মৎস্যজীৱি উদ্যোগী সকলে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে নিগমক আৰ্থিক ভাৱে তৰাম্বিত কৰি আহিছে ।

সেয়ে মৎস্যজীৱি লোকসকলে যাতে উপঢৌকন নিদিয়াকৈ কামৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে সেয়া সুনিশ্চিত কৰা হব । নিগমৰ প্ৰথম বৈঠকত মৎস্যজীৱি সকলৰ বাবে মাছৰ পোনা আৰু খাদ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

