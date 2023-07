সংবাদমেল

গুৱাহাটী, ১২ জুলাই : সংখ্যালঘূ ছাত্ৰ সংগঠনক হুংকাৰ প্ৰদান আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰি ৫ লাখ লোক লৈ অসম কঁপোৱাৰ কথা কোৱা সংখ্যালঘূ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছ । বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে কয়, জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ বৃদ্ধিৰ শংকাত অসম কঁপোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে বিশেষ সংখ্যালঘূ ছাত্ৰ সংগঠন ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এই খচৰাই আগন্তুক দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা দিব কিন্তু অবৈধ বাংলাদেশীৰ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহক অৰ্থনৈতিক ভাৱে, শৈক্ষিক ভাৱে নি:শেষ কৰি পেলাব । 1971 চনৰ পাচত অসমলৈ অহা এচাম মানুহে এতিয়া শৰ্মা, কলিতা, আহোম, মিছিং সকলক প্ৰশ্ন কৰিব পৰা হ’ল । তেনে এচাম লোকৰ এক সংগঠনে ভাবুকি দিছে যে ২০০১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ খচৰা যদি প্ৰযোজ্য কৰা হয়, তেন্তে 5 লাখ মানুহ আনি তেওঁলোকে অসম কঁপাই তুলিব ।

উজনিৰ তুলনাত নামনি অসমত এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা ভয়ংকৰ ভাৱে বাঢ়িছে । কংগ্ৰছৰ দিনত 2002 চনত ভাৰতত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু অসমত অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্ভৱ নহ’ল বুলি অভিযোগ কৰে তেওঁ । এতিয়া জনজাতীয় লোকৰ হাতত সমষ্টি বেছিকৈ অহা বাবে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এই চাম লোক শংকিত হৈ পৰিছে । বাংলাদেশী মূলৰ লোকেৰে অসমখন ইছলামিস্তান কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁলোক লাগি আছে বুলি অভিযোগ কৰে ।

তেওঁলোকৰ IT CELL-এ বহু বেয়াধৰণে কাম কৰিবলৈ লৈছে । কোনো লোকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ক’লেই তেওঁলোক এই IT GROUP টোৰে সকলোবোৰ সকলোতে এক্টিভ হৈ যায় । ছ’চিয়েল মাধ্যমতো অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কোনো কথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ক’লেই সকলোৱে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে । সেয়ে তেওঁলোকৰ IT চেলৰ বিৰুদ্ধে নজৰ দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই সম্পাদক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে ।

অসম চুক্তিৰ দফাবোৰ কাৰ্যকৰী নহ’ল । অবৈধ বিদেশীৰ ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপ'ৰ্ট নহল । NRC খন আমাৰ এক সপোন আছিল । কিন্তু NRC ৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হোৱাটো দূৰৰ কথা অবৈধ বাংলাদেশীৰ দালাল আৰু দুৰ্নীতি পৰায়ণ প্ৰতীক হাজেলাৰ মিতিৰালিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিহে আনিছে । খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰা সংখ্যালঘূ ছাত্ৰ সংগঠনে আৰৱৰ পৰা অহা ধনেৰে হাজেলাক মেনেজ কৰিছিল বুলি অভিযোগ কৰে তেওঁ । সংবাদমেলত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা এটা নিৰূপণ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায় তেওঁ ।

