গুৱাহাটী, ১১ জুলাই : ইউ পি এ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী যশোৱন্ত সিনহাই (President candidate Yaswant Sinha come to Assam) অহা ১৩ জুলাইত অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্রচাৰৰ বাবে আহিব (Yaswant come to Assam on July 13)। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি নির্বাচনৰ বিজেপি আৰু সহযোগী দলসমূহৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুৱে (BJP and allies President candidate Droupodi Murmu) যোৱা সপ্তাহত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি নির্বাচনী প্রচাৰৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰি গৈছে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই জনায় যে ১৩ জুলাইৰ দিনৰ ১ বজাত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত যশোৱন্ত সিনহাই অৱতৰণ কৰিব । যশোৱন্ত সিনহাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিয়লি প্রায় ৩.৩০ বজাত পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ উদ্যোগত হ'বলগীয়া এখন সভাতো অংশগ্রহণ কৰিব । তাৰ পিছত যশোৱন্ত সিনহাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব । সেইদিনাখনেই অসমৰ বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্বৰ সৈতেও সিনহাই এক আলোচনাত অংশ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ ১৪৭টা ভোটক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে শাসক আৰু বিৰোধী উভয় পক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ মনোনীত প্রার্থীয়ে । ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ ১২৬জন বিধায়ক আৰু ২১জন সাংসদকে ধৰি মুঠ ১৪৭জনে ভোটদানৰ সুযোগ পাব (147 votes from Assam for presidential election 2022) । এই ১৪৭টা ভোটৰ মূল্য হৈছে ২৯,৩১৬ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই জনোৱা মতে, তাৰ পিছত সিদিনাখনেই যশোৱন্ত সিনহাই গুৱাহাটীৰ পৰা পোনে পোনে ভূপাললৈ বিমানেৰে উভতি যাব ।

মন কৰিবলগীয়া যে ৰাষ্ট্ৰপতি নির্বাচনৰ বিজেপি আৰু সহযোগী দলসমূহৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুৱে যোৱা সপ্তাহত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় গৈছিল । কিন্তু ইউ পি এ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী যশোৱন্ত সিনহাই কেৱল অসমতে প্ৰচাৰ চলাব ।

