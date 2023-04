হিন্দু পৰিষদৰ নেতা

গুৱাহাটী, ২৬ এপ্ৰিল: বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টোগাৰীয়া বৰ্তমান অসম ভ্ৰমণত ব্যস্ত ৷ হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰতিখন সন্মিলনতে অংশ লৈছে নেতাজনে (President of Antarashtriya Hindu Parishad) ৷ সন্মিলনত ভাগ লৈ টোগাৰীয়াই ভাৰতৰ বৰ্ধিত জনসংখ্যা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৷ প্ৰতিখন সন্মিলনতে তেওঁ বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক হোৱাৰ কাৰণ মুছলমান ধৰ্মী লোক বুলি কৈছে (Pravin Togadia statement) ।

হিন্দুৰ জনসংখ্যা তুলনাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টোগাৰীয়াই । বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰীৰ তীৰ্থনাথ শৰ্মা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে, চীনক চেৰ পেলাই ভাৰতে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক জনসংখ্যা হোৱাত হিন্দুসকলৰ কোনো অৱদান নাই । দেশত জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি হিন্দুৰ জন্মৰ হাৰ ১.৮% আৰু মুছলমানৰ জন্মৰ হাৰ ২.৪% (Pravin Togadia controversial statement) ।

টোগাৰীয়াই লগতে কয় যে, ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চলত জনসংখ্যা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে ই এটা পাৰমাণৱিক বোমাৰ ৰূপ লৈছে । এই বোমা ফুটিলে হিন্দুসকল নিচিহ্ন হ’ব । আগন্তু ১৫-২০ বৰ্ষত জনবিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱ অসমত সৰ্বপ্ৰথমে দেখা দিব । ভাৰতৰ জনসংখ্যা বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হোৱাৰ কাৰণ মুছলমান ধৰ্মী লোক বুলি কৈ তেওঁ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ লগতে ১৯৫১ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিত DNA পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনায় ৷ প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী, অমিত শ্বাহে যিদৰে ৩১৭ ধাৰা কৰ্তন কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এই পদক্ষেপ লবলৈয়ো আহ্বান জনায় নেতাজনে (Pravin Togadia statement on Muslim population) ।

আনহাতে তেওঁ সংবাদমেলত কয় DNA পৰীক্ষা কৰিলে ধুবুৰীত ৮২% মুছলমান নাথাকিব, তাৰ বিপৰীতে ধুবুৰীত ৪২% লৈ হ্ৰাস পাব মুছলমান লোকৰ সংখ্যা । সেয়া হ’লে ২০২৪ ৰ নিৰ্বাচনত ধুবুৰীত অসমৰ ৰাইজে হিন্দু সাংসদ পাবলৈ সক্ষম হ’ব (increasing population of Muslims in India) । তেওঁ কয় যে মুছলমান লোকে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে হিন্দু লোকৰ জীৱনলৈ । কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰণয়নৰ বাবে তেওঁ ৪৫ কোটি হিন্দু লোকৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ লগতে প্ৰতিঘৰ হিন্দু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব বুলিও মন্তব্য কৰে (Increasing population of Muslims in Assam)।

