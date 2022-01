গুৱাহাটী, ৯ জানুৱাৰী : ৰাজ্যৰ বহুকেইখন মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ মাচুলৰ বাবদ শক্তি বিভাগক পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে কেইবা লক্ষাধিক টকা (Many colleges have not paid electricity bills)। ইতিমধ্যে শক্তি বিভাগৰ ফালৰ পৰা শীঘ্ৰে এই বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত একপ্ৰকাৰ বিপাঙত পৰিছে শিক্ষা বিভাগ । কিয়নো দুদিনৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা এই সমুদায় ধন আদায় নিদিলে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে শক্তি বিভাগে (Department of Power sent Notification regarding Electricity Bill)।

বিদ্যুতৰ বিল আদায় নিদিয়া কলেজৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব

স্মৰ্তব্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও চৰকাৰী বিভাগে কোটি কোটি টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল বছৰৰ পিছত বছৰজুৰি পৰিশোধ নকৰাকৈ থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল । কিন্তু এইবাৰ শিক্ষা বিভাগে এই জাননী লাভ কৰাৰ পিছত বহু প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈও প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে । ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা সকলো প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়ক পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা বিদ্যুতৰ বিলসমূহ দুদিনৰ ভিতৰত আদায় দিবলৈ শিক্ষা বিভাগে জৰুৰীভাৱে নিৰ্দেশ দিছে ।

