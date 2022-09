গুৱাহাটী ,৬ ছেপ্টেম্বৰ: শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আৰু ফলাফলৰ আধাৰত অসম চৰকাৰে এখনৰ পাছত আনখনকৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান একত্রীকৰণৰ(amalgamation of Government schools in Assam) নামত বন্ধ কৰিছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় বন্ধ(Thousands govt schools closed in Assam)কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আন বহু বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে শিক্ষা বিভাগে ।

শোচনীয় অৱস্থাত ৰাজ্য়ৰ হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়

উল্লেখ যে বহুতো লোকৰ বহু অৱদানৰ ভিত্তিত গঢ় লৈ উঠা মাতৃভাষাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আঁৰত একো একোখন সমাজৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । ৰাইজৰ আবেগ-অনুভূতি জড়িত হৈ থকা এই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰাকলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এসময়ত চৰকাৰী খণ্ডৰ এই বিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তেই ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে পৰিচালিত হৈছিল । কেতিয়াও শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱ হোৱা নাছিল তথা ফলাফলক লৈ আজিৰ দৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাছিল । তেনেস্থলত সেই বিদ্যালয়সমূহত এতিয়া কিয় শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কমি(Decline number of students in govt school)অহাৰ লগতে ফলাফলৰ মান অৱনমিত হৈছে । কিয় অভিভাৱকে পৰাপক্ষত নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব নিবিচাৰে। এই সন্দৰ্ভত কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰা হোৱা নাই ।

আনহাতে, এইবিষয়ত চৰকাৰী পক্ষ সম্পূৰ্ণ নিমাত । ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কম আৰু ফলাফল বেয়াক লৈ বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ দিশতহে অধিক মনোনিৱেশ কৰিছে । লগতে চৰকাৰে শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ নামত বিতৰ্কৰ সূত্রপাত ঘটোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই ।

লক্ষণীয় বিষয় যে ব্যৱস্থা এটাক মূল্যাংকন কৰিবলৈ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সূচকাংক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । এই সূচকাংক সমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে ব্যৱস্থাটোৰ মান নিৰূপণ কৰা হয় । অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ মান ইয়াৰ সূচকাংকৰ পৰা সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি । আন্তঃগাঁথনি বুলিলে বিদ্যালয় এখনৰ লগত জড়িত বহু দিশ সামৰি লোৱা হয় । বিদ্যালয়খনত থকা হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা,বিদ্যুতৰ সংযোগ,ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে পৃথক শৌচালয়,বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে থকা খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা,বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা,ৰেম্প, পুথিভঁৰাল,কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট,খেলপথাৰ আদি বিভিন্ন দিশ সাঙুৰি আন্তঃগাঁথনিমূলক ব্যৱস্থাত এইকেইটা দিশকে চালিজাৰি চোৱা হয় । অসমৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ উক্ত সকলো কেইটা দিশকেই অতি পিছপৰা । ইয়াৰ মান সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰ লগতে আন আন ৰাজ্যসমূহতকৈ বহু পিছ পৰি আছে ।

তথ্য মতে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় সমূহত সুচল অৱস্থাত থকা বিদ্যুৎ সংযোগৰ হাৰ হ'ল ৫৭.৬২ শতাংশ(educational standards lower than natoinal level)। সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত এই হাৰ ৮৩.৯২ শতাংশ । সেইদৰে বিদ্যালয় চৌহদতে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা থকা বিদ্যালয়ৰ হাৰ হ'ল ৮৯.৬১ শতাংশ আৰু সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ৯৫.১৭ শতাংশ । বিদ্যালয় চৌহদত ল'ৰাৰ বাবে থকা সুচল শৌচালয়ৰ হাৰ হ'ল ৭৬.৬৫ শতাংশ আৰু সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ৯২.১৭ শতাংশ । বিদ্যালয়ত সুচল অৱস্থাত থকা কম্পিউটাৰৰ হাৰ ১৫.৭৩ শতাংশ আৰু সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ৩২.৫৪ শতাংশ । ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ থকা বিদ্যালয়ৰ হাৰ ৪.৮৩ শতাংশ আৰু সৰ্বভাৰতীয় হাৰ ১৩.৬৪ শতাংশ । এইকেইটা আছিল ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয় সমূহৰ শোচনীয় আন্তঃগাঁঠনিৰ এক চৰকাৰী তথ্য ।

আনহাতে,আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্রত সূচকাংক হিচাপত নামভৰ্ত্তিৰ অনুপাত প্ৰাথমিক স্তৰত ইয়াৰ সৰ্বভাৰতীয় অনুপাত ১০৩.০৩, অসমত ১১৯.০১ । উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত অনুপাত ৫৩.০৮, অসমত ৩২.০৩ । লিংগ সমানুপাত প্ৰাথমিক স্তৰত সৰ্বভাৰতীয় অনুপাত ১.০২, অসমত ১.০৫ । আনহাতে, উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ১.০৩ আৰু অসমত ১.০৫ । ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত প্ৰাথমিক স্তৰত সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত এই অনুপাত ২৬.০৩, অসমত ২১ । উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ২৬.০৩, অসমত ১৭ । উত্তীৰ্ণৰ হাৰ প্ৰাথমিক স্তৰত সৰ্বভাৰতীয় উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৯.০১ শতাংশ আৰু অসমত ৯৬.০২ শতাংশ । উচ্চ মাধ্যমিকত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৮৫.০১ শতাংশ আৰু অসমত ৬৮.০৪ শতাংশ ।

ইপিনে,আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰাৰ হাৰ সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত প্ৰাথমিক শাখাত ০.৮ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে অসমত ৩.০৩ শতাংশ । তদুপৰি উচ্চ মাধ্যমিক শাখাত ১৪.০৬ শতাংশ আৰু অসমত ৩১ শতাংশ। অসমৰ এই হাৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ।

আনহাতে,আম আদমী পাৰ্টীয়ে শেহতীয়াকৈ দিয়া তথ্য(information of Aam Aadmi Party)মতে,অসমৰ ৬০ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই খোৱা পানী । তদুপৰি ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই খেলপথাৰ । একেদৰে ৮৪ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই পুথিভঁৰাল । তথ্য় মতে,৯৫ শতাংশ বিদ্যালয়ত নাই কম্পিউটাৰ । একেটা তথ্য় অনুসৰি ৮৭ শতাংশ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল নহয় । এটা শ্ৰেণী কোঠাত ১২০ তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী,এটা কোঠাত ৩/৪ টা শ্ৰেণী ভাগ কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈ আছে ।

প্ৰকৃততে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰম অবহেলা আৰু সদিচ্ছাৰ অভাৱতে ক্ৰমাৎ জহি-খহি গৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ড । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষাৰ গুণগত মান সময় সাপেক্ষে উন্নত নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ কমি অহাৰ লগতে ফলাফল অবনমিত হৈছে । কিন্তু চৰকাৰখনে এইক্ষেত্রত অলপো গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । বৰং চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ ক্ৰমাৎ বন্ধ কৰি এই খণ্ডটোকে নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে ।

সমান্তৰালকৈ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমূহক লৈয়ো চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ উদাসীন । বিভিন্ন দল-সংগঠনে অভিযোগ কৰা অনুসৰি শিক্ষা মন্ত্ৰী হিচাপে ১৫ বছৰ আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰায় দুবছৰ দায়িত্ব পালন কৰা ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Dr Himanta Biswa Sarma)অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে । উল্লেখ্য় যে অসমৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় সমূহৰ এনে শোচনীয় অৱস্থাৰ অৱসান ঘটিলেহে প্ৰকৃত অৰ্থত শিক্ষাৰ মান উন্নত হোৱাৰ লগতে বিদ্যালয় সমূহত নামভৰ্তিৰ বাবে অভিভাৱক সকল ইচ্ছুক হ'ব । চৰকাৰে বাস্তৱ ক্ষেত্রত সমস্যসমূহ সমাধান নকৰিলে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় সমূহ বিলুপ্ত হোৱাৰ পথ সুগম হ'ব ।

