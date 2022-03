গুৱাহাটী, ১৯ মাৰ্চ : গুৱাহাটীৰ গাড়ীগাঁও ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ (Garigaon rape case) তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷ এই ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্ত পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত (Two other accused of Garigaon rape case arrested)। মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধর্ষণকাৰী পোনা আলী আৰু ফাইজুল আলীক ।

উল্লেখ্য যে, এই ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে । ইফালে আন দুই অভিযুক্ত বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে (Two accused of Garigaon rape case are still absconding) ।

লগতে চাওক: গাড়ীগাঁও দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলীক গ্ৰেপ্তাৰ

যোৱা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত আদাবাৰীস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচত ১৬ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক পাঁচজনকৈ বন্ধুৱে মিলি ধর্ষণ কৰিছিল । তাৰপাছতে কিশোৰী গৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ।

গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ১৯/২২ নম্বৰত এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হৈছিল গোচৰ । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে, যোৱা ৮ মার্চৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল ধৰ্ষণকাৰীকেইজন ।

লগতে পঢ়ক : এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু গাড়ীগাঁও দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলীৰ