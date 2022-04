গুৱাহাটী, ১৭ এপ্ৰিল : ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগত হাহাকাৰ লাগিছে । কোনোবাই হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বা চীট বেল্ট নমৰাকৈ যান-বাহন চলাই আইন ভংগ কৰাৰ বাবে এই হাহাকাৰ লগা নাই । লাগিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন্ন অসম ভ্ৰমণক লৈ ।

১০ হাজাৰ গাড়ী বিচাৰি পৰিবহণ বিভাগত হাহাকাৰ

২৮ এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Modi to arrive in Assam on April 28)। ডিব্ৰুগড় আৰু ডিফুত দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ মোডী আহিব অসমলৈ । এই দুয়োটা কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত বৃহৎ কাৰ্যসূচীটো আছে ডিফুত (PM Modi to attend a function in Diphu)। শান্তি আৰু বিকাশৰ ৰেলী শীৰ্ষক এক ৰাজহুৱা সভাত ডিফুত তেওঁ ২৮ এপ্ৰিলত ভাগ ল'ব ।

বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডিফুৰ এই ৰেলীত কমেও পাঁচ লাখ লোক সমবেত কৰাবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে দিছপুৰৰ ফালৰ পৰা অনানুষ্ঠানিকভাৱে গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগক । বিভাগটোৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অসম ভ্ৰমণৰ বাবে প্ৰায় ১০ হাজাৰ গাড়ী গোটোৱাৰ ভাৰ দিয়া হৈছে পৰিবহণ বিভাগক । বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সুৰা সকলো গাড়ীলৈকে ।

যাৰ বাবে এতিয়া দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পৰিবহণ বিভাগ নামি পৰিছে দহ হাজাৰ গাড়ী গোটোৱাৰ অভিযানত । বিহুৰ বন্ধ, দেওবৰীয়া বন্ধ এইবিলাক এই কেইদিনত পৰিবহণ বিভাগত নোহোৱাৰ দৰেই হৈছে । কিয়নো দহ হাজাৰ গাড়ী একত্ৰিত কৰাটো মুখৰ কথা নহয় । আনকি দেওবাৰৰ দিনটোতো পৰিবহণ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠকত মিলিত হয় । উদ্দেশ্য- গাড়ী ।

প্ৰাপ্ত তথ্য মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ দিনটোৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ পৰা বাছৰ যোগান ধৰাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে যদিও সেয়াই পৰ্যাপ্ত নহ'ব । যাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিগত বাছ, ট্ৰেভেলাৰ, মেজিক আদি অধিগ্ৰহণৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে (Transport department acquires car for PM program)। কিন্তু তাতো এক নতুন সমস্যাই দেখা দিছে ।

চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া যি ভাড়া, সেই ভাড়াত গাড়ী দিব বিচৰা নাই বহু যান-বাহনৰ মালিকে । ফলত এতিয়া দহ হাজাৰ গাড়ী গোটোৱাটো আৰু অধিক মূৰৰ কামোৰণি স্বৰূপ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ বাবে । কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুৰ লৰিংথেপিত প্ৰায় পাঁচশ বিঘা মাটিত ২৮ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই বিশাল ৰেলীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সভাথলীৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এখন অস্থায়ী হেলিপেডো । স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই তদাৰক কৰি আছে এই প্ৰস্তুতিৰ । শনিবাৰেও তেওঁ ডিফুত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈছিল ।

