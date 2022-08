গুৱাহাটী, ১০ আগষ্ট:এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ুক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰীস্থিত নিকলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়(Parents stirred up at Nicholls higher secondary school)। এই ঘটনাৰ বাবে অভিভাৱকসকলে ঘেৰাও কৰে বিদ্যালয় চৌহদ । ফলত বিদ্যালয়খনত মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষী । অভিভাৱকসকলে অভিযোগ কৰি কয় যে, নিজৰ মইমতালিৰে কৰ্তৃপক্ষই চলাই আহিছে বিদ্যালয় । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে সিগ্ধা শিখা দাসৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে অভিভাৱক সকলে । সময়মতে চিকিৎসা লাভ কৰিলে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু নহ'লহেঁতেন বুলি কয় অভিভাৱক সকলে । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰি কয় যে মন্ত্ৰী-বিধায়ককে লগ কৰিব পাৰি; কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক অভিভাৱকে লগ কৰিব নোৱাৰে ।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে নাই খোৱাপানীৰ সুবিধা । তদুপৰি মাচুল সময়মতে দিব নোৱাৰিলে ৩০০ টকাকৈ জৰিমণা লয় বুলিও অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, বহু বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত হোৱা নাই অভিভাৱক সন্মিলনো । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ মইমতালিৰে বিদ্যালয়খন চলাই অহাৰো অভিযোগ তুলিলে অভিভাৱকসকলে ।

ইপিনে, সিগ্ধা শিখা দাসৰ মৃত্যুক লৈ নিকলছ হাইস্কুল কৰ্তৃপক্ষই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিদ্যালয়খনক লৈ উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন কৰে । সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈ থকা বাতৰিসমূহক অসত্য বুলি মন্তব্য কৰি কৰ্তৃপক্ষই কয় যে যোৱা চাৰি আগষ্টত ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰথমে ৪.২১ বজাত মাৰোৱাৰী হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিল । তাৰ পিছত জি এম চি এইচলৈ নিয়া হয় নিশা ৮.৪৫ বজাত । চিকিৎসকে জনোৱা মতে, মস্তিষ্কৰ ৰক্তক্ষৰণৰ বাবে মৃত্যু হৈছে সিগ্ধাশিখাৰ। সেইদিনা প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত ছাত্ৰীগৰাকী ঢালি পৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ঘৰলৈ সুস্থ অৱস্থাত বাছত গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী । বিদ্যালয়ত ছাত্ৰী গৰাকী অসুস্থ হোৱা নাছিল । সিগ্ধা শিখা 12.15 ত বাছৰ পৰা নামি ঘৰ পাইছিল 12.20 বজাত । আবেলি ৪.২১ বজাতহে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । সিগ্ধা শিখাই ঘৰতহে অসুস্থ হৈছিল বুলি স্কুল কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰে । পিতৃয়ে আইনী যুজঁ কৰিলে ইয়াৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষও সাজু আছ বুলি মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ৪ আগষ্টত প্ৰখৰ ৰ'দত প্ৰায় এঘন্টা প্ৰাৰ্থনা সভাত উপস্থিত থাকি মহানগৰীৰ নিকলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইস্কুলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্নিগ্ধাশিখা দাস অসুস্থ হৈ পৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে ৬ আগষ্টৰ পুৱতি নিশা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত জি এম চি এইচত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল । ইপিনে, নিকলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইস্কুলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্নিগ্ধাশিখা দাসৰ আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ফটাশিল আমবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পিতৃয়ে । সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে পিতৃয়ে । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পিতৃগৰাকীয়ে(School authorities allegedly tried to cover up the whole incident) ।

