গুৱাহাটী, ২০ এপ্ৰিল : কৃষকক উপকৃত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত বহু ক্ষেত্ৰত কৃষকে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে (Farmers facing problems) । উল্লেখ্য যে, ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে যদিও পৰ্যাপ্ত ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ অভাৱত বিচাৰি সমস্যাত পৰিছে কৃষকসকল (Many farmers have not been able to sell paddy) ।

লক্ষণীয় বিষয় যে, কৃষিপ্ৰধান এলেকা অনুসৰি স্থাপন হোৱা নাই ক্ৰয় কেন্দ্ৰ । ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় সকলো জিলাতে ধান উৎপাদন হয় যদিও জিলাৰ সংখ্যা অনুপাতে স্থাপন হোৱা নাই ক্ৰয় কেন্দ্ৰ । এই বছৰত ১০ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য লোৱা ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন জিলাত মাত্ৰ ১৭৭ টাহে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে ।

অর্থাৎ কৃষি প্ৰধান এলেকা অনুসৰি চৰকাৰে স্থাপন কৰা ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ (Paddy procurement centers) সংখ্যা যথেষ্ট কম । নগাঁও, হোজাই, ধুবুৰী, বজালী, মৰিগাঁও জিলাত ১০-২১ টা পর্যন্ত ধান ক্ৰয় স্থাপন কৰিছে যদিও তিনিখন জিলাত চাৰিটা মাহত এটাও ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা নাই । আনকি কৃষকে মধ্যভোগীৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদিত সংস্থাৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দামত ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰে (Assam Government's Paddy Procurement Process) তাৰ বাবে ক্ৰয় কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰিছে (Assam government to directly buy paddy from farmers) ।

বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অনুমোদিত সংস্থাসমূহৰ ক্ৰয় কেন্দ্ৰত ধান কুইণ্টলে প্ৰতি ১,৯৪০ টকা অর্থাৎ মোনে প্ৰতি ৭৭৬ টকা দামত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী, বিধায়ক, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, উপায়ুক্তসকলে কৃষক ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল ।

চলিত বছৰত ১০ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা চৰকাৰে অনুমোদন দিয়া সংস্থাসমূহে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব নে নাই সেই কথা জানিব পৰা যাব ছেপ্তেম্বৰ মাহত । কিন্তু এতিয়ালৈকে ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত ছটা প্ৰতিষ্ঠানে মাত্ৰ ১.৭৭ লাখ মেট্ৰিকটন ধানহে কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ক্ৰয় কৰিছে । বিভিন্ন জিলাত কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে যদিও কম দূৰত্বত পোৱা নাই ক্ৰয় কেন্দ্ৰ ।

যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু দূৰত থকা ক্ৰয় কেন্দ্ৰলৈ গৈ ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱা নাই । অর্থাৎ কেইখনমান জিলাৰ বাদে সৰহ সংখ্যক জিলাত মাত্ৰ দুই-তিনিটাহে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাত দূৰলৈ নি কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই । আনহে নালাগে ডিমা হাছাও, কোকৰাঝাৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান কৃষকে বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈ এটাও ক্ৰয় কেন্দ্ৰ চাৰিটা মাহত স্থাপন কৰা নাই ।

ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগমে বিভিন্ন জিলাত ৩১ টা, অসম কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদে ১২ টা, ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে ৯৩ টা, 'নাকফ' নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ১৪ টা আৰু 'নাফেড' নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ২৭ টাসহ মুঠ ১৭৭ টা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে । ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব প্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত কোনোটোৱে ডিমা হাছাও, কোকৰাঝাৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত কোনো স্থানতে ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা নাই ।

কোকৰাঝাৰত ২৬৩ জন কৃষকে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে যদিও ক্ৰয় কেন্দ্ৰ নথকাত ধান বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই । ডিমা হাছাও আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত কৃষকৰ নাম পঞ্জীয়নে হোৱা নাই । ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুঠ ১,১৩,২৬২ জন কৃষকে ক্ৰয় কেন্দ্ৰ সমূহত নাম পঞ্জীয়নৰ বাবে আৱেদন জনাইছে যদিও ইয়াৰে ৮১,৮৭০ জন কৃষকৰ নামহে পঞ্জীয়ন হৈছে ।

পঞ্জীয়ন হোৱা সকলো কৃষকৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ধান ক্ৰয় কৰা নাই । যাৰ ফলত ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু সজাগতা অভিযানেৰে দহ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্যত চৰকাৰ উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে ।

