গুৱাহাটী, 21 মাৰ্চ: ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ আজি অন্তিম দিন ৷ এই শেষৰ দিনটোতে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ নামত শাসকপক্ষই হৰ্ছ ট্ৰেডিং চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি (Allegation of Horse Treading against ruling party) বিধানসভাৰ বাহিৰ-ভিতৰ উত্তপ্ত কৰি তোলে বিৰোধী বিধায়কসকলে ৷ বিধানসভাত সোমবাৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সদনৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ, চিপিএম আৰু ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কসকলে "গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰক", "হৰ্ছ ট্ৰেডিং বন্ধ কৰক" আদি শ্ল'গান সম্বলিত প্লে-কাৰ্ড হাতত লৈ উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে (Oppositions protest at Assam assembly) ৷

বিৰোধীয়ে স্পষ্টকৈ অভিযোগ তোলে যে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় বিজেপি দলে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে ৷ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তীব্ৰ হুলস্থুলৰ মাজতে সদনত মন্তব্য কৰে যে, কোনো বিধায়কে যদি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত আন দলৰ প্ৰাৰ্থীক হুইপ অমান্য কৰি ভোটদান কৰে, তেন্তে তেনে বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় ৷ ফলত দুগুণে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বিৰোধী বিধায়কসকল আৰু সদন ত্যাগ কৰি বিধানসভাৰ বাহিৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Oppositions walk out from Assam assembly)৷ হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ সদনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিৰোধী বিধায়কসকলে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰা এনে পৰম্পৰা গণতন্ত্ৰৰ বাবে মুঠেও সুস্থ নহয় ৷

হৰ্ছ ট্ৰেডিঙক লৈ উত্তাল বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত

বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক হিটলাৰৰ সৈতে তুলনা কৰি কয় যে, বিৰোধী বিধায়কক প্ৰলোভনেৰে নিজৰ পক্ষলৈ নিয়া, বিধানসভাত বিৰোধী বিধায়কৰ কোনো কাম নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰা কাৰ্যই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোকেই হত্যা কৰিছে ৷

বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শাসক দলৰ এনে কাম-কাজক তীব্ৰ নিন্দা কৰে ৷ অখিল গগৈয়ে কয় যে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই নহয়, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষয়ো সদনত বিজেপিৰ সদস্যৰ দৰে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ৷ তেওঁ মুঠেও নিৰপেক্ষ নহয় ৷ আনহাতে, এআইইউডিএফৰ বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমীয়েও ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ নামত শাসকপক্ষ হৰ্ছ ট্ৰেডিঙত নমা কাৰ্যই গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে ৷

