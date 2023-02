গুৱাহাটী,১৫ ফেব্ৰুৱাৰী: যোৱা সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকতত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে এলানি বিজ্ঞাপন দিছিল গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ পাৰৰ ডাকিনীপাহাম পাহাৰত থকা বিখ্যাত শিৱ লিংগক লৈ ৷ বিজ্ঞাপনবোৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, ভাৰতৰ ষষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ অসমৰ ডাকিনীপাহাম পাহাৰত অৱস্থিত(6th Jyotilingya of India at Dakini Hill in Assam) ৷

ইয়াকে লৈ খড়্গহস্ত হৈ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে বিজেপি শাসিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী(Opposition of Maharastra criticised Assam govt ad) ৷ মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰি কয় যে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে জিলাৰ ভীমশংকৰত অৱস্থিত জ্যোতিৰ্লিংগক ষষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ হিচাপে স্বীকৃতি দি আহিছে(Jyotirlinga located at Bhimashankar in Pune) ৷ কিন্তু অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে এয়া অস্বীকাৰ কৰিছে ।

দেৱাদিদেৱ শিৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা ঠাইবোৰক জ্যোতিৰ্লিংগ আখ্যা দিয়া হয় ৷ হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে এনেধৰণৰ ১২ টা জ্যোতিৰ্লিংগ উপলব্ধ(12 such Jyotirlinga across the country) । অসমৰ ডাকিনীপাহাম পাহাৰৰ জ্যোতিৰ্লিংগটি ৬ষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ বুলি বিশ্বাস কৰি অহা হৈছে ৷ প্ৰতিবছৰে ইয়ালৈ সোঁত বয় অগনন ভক্তৰ ৷ আনহাতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ ভীমশংকৰ অৰণ্যৰ লিংগটিকো ষষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াতো অগনন ভক্তই ভগৱান শিৱক দৰ্শনৰ বাবে ভিৰ কৰে ।

বিষয়টো লৈ মঙলবাৰে বিৰোধী মহাৰাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপি সৰৱ হৈ বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হয়(Congress and NCP slams BJP) ৷ “উদ্যোগসমূহৰ কথা বাদেই দিয়ক, বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ভগৱান শিৱকো কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে । এতিয়া বিজেপি শাসিত অসম চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে ভীমশংকৰৰ ষষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ অসমত অৱস্থিত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে জিলাত নহয় । এই অতি অৰ্থহীন দাবীক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো ।” মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক শচীন সাৱন্তই টুইট কৰি এইদৰে সৰৱ হৈ পৰে।

লগতে কংগ্ৰেছ নেতা সাৱন্তই দাবী কৰে, “মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি বিজেপি শাসিত অসম চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক গৰিহণা দিয়ক, এই কাৰ্যই মহাৰাষ্ট্ৰৰ ১২ কোটি জনসাধাৰণৰ আৱেগ আৰু স্বাভিমানত আঘাত কৰিছে ৷ এয়া বিজেপিৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী পদক্ষেপ ।

আনহাতে, এন চি পিৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংসদ সুপ্ৰিয়া চুলেও(NCP MP Supriya Sule) মঙলবাৰে এই প্ৰসংগত টুইটাৰ যুদ্ধত নামি পৰে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিৰোধী সাংসদ সুপ্ৰিয়াৰ প্ৰশ্নবাণ, “বিজেপিয়ে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদ্যোগসমূহৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক সম্পদো কাঢ়ি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি ?” এতিয়া অসমৰ ষষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ অসম চৰকাৰে কিদৰে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷

