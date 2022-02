গুৱাহাটী, 1 ফেব্ৰুৱাৰী: কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মঙলবাৰে সংসদত দাখিল কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেট । বাজেটত পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত অৰ্থনৈতিক বিকাশ ৯.২ শতাংশ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত দেশৰ কোনো ৰাজ্যৰ বাবে নিদিষ্ট কোনো বিশেষ পেকেজ তথা ধন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই । কিন্তু উত্তৰ পূবৰ মহিলা আৰু যুবক-যুৱতীৰ বিকাশৰ বাবে ১৫ শ কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে ।

তদুপৰি আগন্তুক মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট ভাষণত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰূপায়ণ কৰি থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ অধিক গতিশীল কৰাত গুৰুত্ব দিছে । বাজেটখনৰ সম্পৰ্কত ৰাজ্যৰ কেইজনমান অৰ্থনীতিবিদৰ মতামত ই টি ভিৰ ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে (Economists opinion on central budget)। বাজেট সম্পৰ্কত Federation of Industry & Commerce of North Eastern Region (FINER)ৰ অধ্যক্ষ আৰ এছ যোশীয়ে কয় যে, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মঙলবাৰে সংসদত দাখিল কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন বৰ্তমান পৰিস্থিতি সাপেক্ষে আত্মবিশ্বাসী আৰু ইতিবাচক বাজেট । বাজেটখন ক’ভিডকালীন অৰ্থনীতিক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । আন্তঃগাথঁনিৰ উন্নয়ন, গৃহ নিৰ্মাণ, সামাজিক উদেশ্য আগত ৰাখি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন এখন দীৰ্ঘম্যাদী বাজেট বুলি উল্লেখ কৰি Federation of Industry & Commerce of North Eastern Region (FINER)ৰ অধ্যক্ষ আৰ এছ যোশীয়ে কয় যে, বাজেটখনত Digitise ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । বাজেট সম্পৰ্কত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ এ পি বেজবৰুৱাই কয় যে, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন আঞ্চলিক ৰাজনীতিক গুৰুত্ব দি প্ৰস্তুত কৰা নাই । সমগ্ৰ দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । উৎপাদন খণ্ডত তথ্য প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিছে । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে । কিন্তু এই কামবোৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা বাঢ়িব । দেশত মুদ্ৰাস্ফিতী বাঢ়ি আছে। ইয়াৰ ফলত আৰু মুদ্ৰাস্ফিতী বাঢ়িব। দেশত যোৱা দুবছৰত কৃষি উৎপাদন ভাল হোৱাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি এনেধৰণৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি তেওঁ কয় ।

আনহাতে বাজেট সম্পৰ্কত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক গৌতম মজুমদাৰে কয় যে, বাজেটখন দেশৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে । বাজেটত উল্লেখ কৰা মতে পৰ্বতমালা আচঁনিৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ উপকৃত হ'ব ।

