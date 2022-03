গুৱাহাটী, 16 মাৰ্চ : বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বুধবাৰে সদনত দাখিল কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণ‍াংগ বাজেট(Assam Budget 2022)। ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাজেটত মন্ত্রীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ ১ লাখ যুৱক-যুৱতীক নিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰে । এই এক লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগত ১০৪ গৰাকী, গৃহ বিভাগত ১২৩ গৰাকী আৰু শিক্ষা বিভাগত ৯৩০ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্রী অজন্তা নেওগে(Assam budget on new appointment) । সেই অনুসৰি এই পৰ্যন্ত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ১,১৫৭ গৰাকীক ।

ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি দিবলগীয়া ১ লাখ পদৰ ভিতৰত গৃহ বিভাগত ১৬,৬৫৪ টা, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগত ১০,০০০ টা পদ, কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগত ২৯৬ টা পদ, এছ চি ই আৰ টি সঞ্চালকালয়ত ২৭৯ টা, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগত ১৩,৫৬৮ টা পদ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগত ১৮৯১ টা পদ, স্বাস্থ্য বিভাগত মুঠ ৬০৯৮ টা পদ, পৰিবেশ আৰু বন বিভাগত ২১৪৮ টা পদ, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ১৩,৫৭২ টা আৰু ১৩৭৮৭ টা পদ, অসম লোকসেৱা আয়োগে গ্ৰেড-১ৰ বাবে ৩,৫৮৭ টা পদ আৰু গ্ৰেড-২ৰ বাবে ১৫৬৮ টা পদ পূৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদৰি কৰে ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বহু সংখ্যক পদত নিযুক্তি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই ১ লাখ পদত নিযুক্তি প্ৰদান সম্পূৰ্ণ হ’ব বুলি অজন্তা নেওগে জানিবলৈ দিয়ে ।

মন্ত্রীগৰাকীয়ে বাজেটত উল্লেখ কৰে যে, ক’ভিড-১৯ৰ সংকট আৰু নেৰানেপেৰা লকডাউনে ৰাজ্যখনৰ যুৱ সমাজৰ নিয়ােগ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৰিছে । এই সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ১ লাখ যুৱক-যুৱতীক নিয়ােগৰ সুবিধা প্রদান কৰিবলৈ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ইতিমধ্যে, এই প্রক্রিয়া অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে Assam Direct Recruitment Commission for Analogous Posts in Class-III and Class-IVAct, 2021'প্রণয়ন কৰিছে । নিযুক্তি প্রক্রিয়া নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে দুখন নিযুক্তি আয়ােগ গঠন কৰা হৈছে ।

মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, ৩১ মার্চৰ পূর্বে আয়ােগে এই পদসমূহ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । বাজেটত দিয়া তথ্য অনুসৰি বিভিন্ন বিভাগত মুঠ ৫০৯৩০ টা পদ পূৰণ কৰা হ'ব ।

আনহাতে আয়ােগে তৃতীয় বর্গৰ প্ৰায় ১৩,৫৭২ টা আৰু চতুর্থ বর্গৰ ১৩,৭৮৭ টা পদ পূৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসম লােক সেৱা আয়ােগেও গ্রেড-১ৰ বাবে ৩,৫৮৭ টা পদ আৰু গ্রেড-২ৰ বাবে ১,৫৬৮ টা পদ পূৰণৰ প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত কৰিছে । সেই অনুসৰি চৰকাৰী ৮৪,২৪৪ টা পদৰ নিযুক্তি প্রক্রিয়া চলি আছে বুলি বাজেটত উল্লেখ মন্ত্রীগৰাকীয়ে । সেই হিচাপত বাকী থকা ১৪,৫৯৯টা পদো অতি সােনকালে পূৰণ কৰা হ'ব বুলিও বিত্ত মন্ত্রীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে।

লগতে পঢ়ক : Assam Budget 2022-23: কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে বাজেটত বিশেষ ঘোষণা