গুৱাহাটী, ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যত অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠাৰ সময়তে বৃদ্ধি পাইছে গোচৰৰ সংখ্যা । ফলস্বৰূপে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰৰ বোজা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে । নিষ্পত্তি হোৱা গোচৰৰ তুলনাত নতুনকৈ ৰুজু হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা প্ৰতিটো মাহত দুগুণকৈ বাঢ়িছে । যাৰ ফলত প্ৰতিটো মাহত গোচৰ নিষ্পত্তি হৈ অহাৰ পাছতো ৰৈ যোৱা গোচৰৰ সংখ্যা ৪০ হাজাৰতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।

বিগত জানুৱাৰী মাহৰ অন্তিম দিনটোলৈ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ ৰৈ যোৱা গোচৰৰ সংখ্যা হৈছে ৪৪,৭৬৪টা (numbers of cases piling up in courts)। জানুৱাৰী মাহটোত নতুনকৈ ৰুজু হৈছিল ১১১৭ টা গোচৰ (Registered cases in January 2022) । বিপৰীতে মাহটোৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি হয় মাত্ৰ ৬৯৯টা গোচৰ । অর্থাৎ মাহটোৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি হোৱা গোচৰতকৈ নতুনকৈ পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা প্ৰায় দুগুণ । এনেকৈ প্ৰতিটো মাহত নতুনকৈ ৰুজু বা পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা দুগুণকৈ বৃদ্ধি হৈ এতিয়া নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থকা গোচৰৰ সংখ্যা প্ৰায় অৰ্ধ লক্ষাধিক হ’বলৈ গৈ আছে ।

প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, জানুৱাৰী মাহটোৰ প্ৰথমটো দিনতেই গোচৰৰ বোজা আছিল ৪৪,৩৪৮ টা । এই গোচৰসমূহ বহু বছৰ আগৰ পৰাই বৃদ্ধি হৈ জানুৱাৰীৰ প্ৰথমটো দিনত ৪৪,৩৪৮ টা হয়গৈ । আকৌ মাহটোৰ ভিতৰত নতুনকৈ বৃদ্ধি পায় ১১১৭ টা গোচৰ । কিন্তু নতুনকৈ পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা অনুপাতে উচ্চ ন্যায়ালয়ত নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল বহু গোচৰ । নিষ্পত্তি নাহোৱাকৈ থকা গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে নতুনকৈ ৰুজু হোৱা গোচৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈ গৈ থকাত ন্যায় ব্যৱস্থাটোত বিলম্বই দেখা দিছে ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ৪৫ বছৰৰ পূৰ্বে ৰুজু হোৱা বহু গোচৰৰ এতিয়াও শুনানি হ’বলৈ বাকী আছে । এনেস্থলত নিষ্পত্তি কেতিয়ালৈ হ'ব সেয়াও সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তাত । কেৱল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তেই নহয় জিলা আদালত, সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতসমূহতো প্ৰতি দিনেই নতুনকৈ পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । কোনো কোনো আদালতত ন্যায়াধীশৰ আসন খালী হৈ থকা বাবেও নিষ্পত্তি নোহোৱা গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, পাঁচবছৰ পূৰ্বে ৰুজু হোৱা বহু হাজাৰ সংখ্যক গোচৰো জিলা আদালতসমূহৰ লগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি আছে । বৰ্তমান সময়ত পাঁচ বছৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়ন হোৱা ৯,৪০৪ টা গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অমীমাংসিত হৈ আছে । এনেদৰে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা গোচৰৰ সংখ্যা ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈ পৰিছে ।

