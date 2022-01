গুৱাহাটী,৮ জানুৱাৰী : ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰী (Selling of ethanol added petrol in NE) কৰাত আপত্তি নাই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছচিয়েচনৰ (Northeast petroleum dealer association)। আজি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এছচিয়েচনৰ সভাপতি ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে কয় যে, হঠাৎ সোমবাৰৰ পৰা তেল কোম্পানী সমূহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পেট্ৰল ডিপো সমূহত ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰী কৰিব লাগিব বুলি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে (Order of Selling ethanol added petrol in NE) ।

এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে পেট্ৰল পাম্প সমূহৰ স্বত্বাধিকাৰী সমূহ চিন্তিত হৈ পৰিছে । উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগান ধৰিব লগীয়া ইথানল মিহলি পেট্ৰলত ১০% ইথানল থাকিব । সভাপতি গোস্বামীয়ে লগতে কয় যে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেমেকা জলবায়ুৰ বাবে পেট্ৰল ডিপোৰ পেট্ৰল থকা টেংকিবোৰ প্ৰায় ঘামি যায় আৰু ভিতৰত পানী জমা হয় । সময়ে সময়ে এই পানীখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই টেংকিবোৰ চাফা কৰা হয় । ৰাসায়নিক ধৰ্ম মতে পানীৰ লগত ইথানল মিহলি হৈ একেবাৰে পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।

ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰী কৰাত আপত্তি নাই NPDA ৰ

ইথানল মিহলি পেট্ৰলত ১০% ইথানল যিহেতু মিহলি হৈ থাকিবই গতিকে পানীৰ পৰিমাণ টেংকত বৃদ্ধি হ’ব যদিহে উপযুক্ত প্ৰক্ৰিয়াৰে এই পানীখিনি টেংকৰ পৰা নাইকিয়া কৰা নহয় ৷

তেওঁ পুনৰ কয়, বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্টৰ পেট্ৰল ডিপোবোৰত থকা পেট্ৰলৰ টেংকিবোৰত পানী শোষণ কৰিব পৰা অত্যাধুনিক প্ৰক্ৰিয়া সংলগ্ন হৈ থকা নাই । গতিকে পানীৰ পৰিমান বৃদ্ধি হৈ গ'লে এফালে ডিপোৰ লোকচান হোৱাৰ লগতে গ্ৰাহকৰো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । তেওঁ আৰু কয়, '' আমাৰ ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰী কৰাত আপত্তি নাই। কিন্তু গ্ৰাহকৰ লগতে ডিপো সমূহৰো যাতে লোকচান নহয়, সেয়া তেল কোম্পানীয়ে নিশ্চিতি দিব লাগিব। ''

এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন মাধ্যমত বিজ্ঞাপন, তেল দিয়া যন্ত্ৰত ইথানল মিহলি পেট্ৰল বুলি ৰাইজে দেখাকৈ জাননী লগোৱাৰ বাবে এছচিয়েচনে তেল কোম্পেনীক দাবী জনাইছে । তেল কোম্পানীয়ে দাবীবোৰ মানি নোলোৱা পৰ্যন্ত ইথানল মিহলি পেট্ৰল গ্ৰহকক যোগান নধৰাৰ সিন্ধান্ত লৈছে এছচিয়েচনে। সোমবাৰৰ পৰা ইথানল মিহলি পেট্ৰল তেল-ডিপোসমূহত নোলোৱাৰ সিন্ধান্ত লৈছে এছচিয়েচনে ৷

