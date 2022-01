গুৱাহাটী, ১০ জানুৱাৰী : নিজৰ স্থিতিত অটল আছে উত্তৰ-পূৱ ভাৰত পেট্ৰ'লিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েচন । সোমবাৰৰে পৰা ইথানল মিহলি পেট্ৰ’ল লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ তেল ডিপোসমূহ । ফলত মঙলবাৰ দিনটোৰ পৰা মহানগৰীত পেট্ৰ’লৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।

ৰাজ্যৰ তেল ডিপোসমূহত সোমবাৰৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সাধাৰণ পেট্ৰ'লৰ পৰিৱৰ্তে ইথানল মিহলি পেট্ৰ'ল গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰিবলৈ তেল কোম্পানীসমূহে দিয়া নির্দেশনাক (Selling of ethanol added petrol in NE) তীব্র প্রতিক্রিয়া প্ৰকাশ কৰি এছ’চিয়েচনে ইথানল মিহলি পেট্ৰ’ল বিক্ৰী নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (NPDA on Selling ethanol added petrol in NE) ।

শনিবাৰৰে পৰা ডিপোসমূহত নাটনি হ’ব পেট্ৰ’লৰ

এই বিষয় সম্পৰ্কে সন্থাটোৰ সভাপতি ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে কয়, ইথানল মিহলি তেল লোৱাৰ পৰা ডিপোসমূহ বিৰত আছে যদিও তেল কোম্পানীসমূহে ইথানল মিহলি পেট্ৰ’ল দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

আমাৰ দাবীসমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজক তেল কোম্পানীসমূহে নজনোৱালৈ লগতে তেল ডিপোৰ তেলৰ টেংকী চাফা নকৰা আৰু ভৱিষ্যতে সেই টেংকীত পানী সোমোৱাৰ প্ৰৱণতা বন্ধ নকৰালৈ ইণ্ডিয়ান অয়ল কৰ্পৰেচনৰ পেট্ৰ’ল পাম্পসমূহে ইথানল মিহলি পেট্ৰ’ল নলও, ইথানল মিহলি পেট্ৰ’ল ভৰোৱাৰ ফলত গাড়ী বিকল হ’লে ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব বুলি মন্তব্য কৰে ।

লগতে কয় যে, মহানগৰীত প্ৰতি দিনে প্ৰায় ১ লাখ ২০ হাজাৰ লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ প্ৰয়োজন হয় । হয়তো মঙলবাৰৰ পিছবেলাৰ পৰা মহানগৰীত পেট্ৰ’লৰ নাটনি হ’ব । মহানগৰীত ১০০ টা তেল ডিপো আছে, তাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ পেট্ৰ’ল পাম্প প্ৰায় ৬০ টা মান আছে ।

হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম আৰু ভাৰত পেট্ৰ’লিয়ামৰ ডিপোসমূহত ইথানল মিহলি তেল দিয়া নাই বৰ্তমানলৈ । তাত সাধাৰণ পেট্ৰ’ল দিয়া হৈছে । উল্লেখ্য যে, কোনো ধৰণৰ নিশ্চিতি নিদিয়াকৈ তেল কোম্পানীবোৰে হঠাতে ১০% ইথানল মিহলি পেট্ৰ’ল বিক্ৰীৰ নির্দেশ দিছিল (Order of Selling ethanol added petrol in NE) ।

