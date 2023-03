সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ

গুৱাহাটী,৪ মাৰ্চ: মহানগৰীত পুনৰ শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ । এইবাৰ সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই মহানগৰীৰ দিশপুৰ লাষ্টগেটত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ‌। শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাই বহুকেইটা দাবী লৈ মহানগৰীৰ দিশপুৰ লাষ্টগেটত দিশপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হাতত লয় । প্ৰায় দুই শতাধিক অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত (Non-provincialised teachers protest in Guwahati) ।

কিন্তু এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষকসকলক আটক কৰি লৈ যায় চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ(Protesters detained in Guwahati) । বহুকেইটা দাবী লৈ শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত দিশপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হাতত লয় যদিও এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই আগৰ পৰাই সষ্টম হৈ থকা আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী সকলত আটক কৰি চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ লৈ যায় । প্ৰতিবাদকাৰী সকলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি বাছত ভৰোৱাৰ সময়ত আমাক ন্যায় লাগিব, আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব, অসম চৰকাৰ হায় হায় আদি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানো দিয়া পৰিলক্ষিত হয় ।

প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষকসকলৰ মূল দাবী হল ২০০৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ আগত আৰু পিছত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ প্ৰদেশিকীকৰণ আইনৰ আওতালৈ অনা(Demand for provincialization of non-provincialized schools) । লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে অসম চৰকাৰৰ আগন্তুক ১০ মাৰ্চ, ২০২৩ ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত নতুবা বিশেষ মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ এসপ্তাহৰ ভিতৰত‍ মানি লৈ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত নল'লে অনাগত দিনত সদৌ অসম অ-প্রাদেশীকৃত শিক্ষক-কর্মচাৰী সংস্থাই দিল্লীৰ যন্ত্ৰৰ-মন্তৰত আমৰণ অনশন কাৰ্য্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰেই জগৰীয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে(Non-provincialised teachers to protest at Jantar Mantar) ।

লগতে পঢ়ক: Sanjoy Kishan in Tinsukia: নিৰ্মাণৰ কাম চাবলৈ ৰাজপথত নিশা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ চাডেন ভিজিট