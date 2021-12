সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা সকলৰ ওপৰত কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগ ৷ সমান্তৰালভাৱে বুধবাৰে গোলাঘাট জিলাত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান (Golaghat traffic police strict against drink and drive)। ৷ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়ত কৰা গধুৰ বাহনৰ ওপৰত জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা ৷

নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু সাধনাৰে ৰাজ্যবাসীক পুনৰ গৌৰৱান্বিত কৰিলে এজন অসম সন্তানে । এইবাৰ ইছৰ’(ISRO) ৰ বিজ্ঞানী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসম সন্তান তিতাবৰৰ যুৱক অলকেশ কলিতা(Assamese People in ISRO) । অলকেশ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (Indian Space Research Organisation) চমুকৈ ইছৰ’ৰ বিজ্ঞানী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তিতাবৰৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । তিতাবৰ মাজগাঁৱৰ নিবাসী পৰাগ কলিতা আৰু বৰ্ণালী কলিতাৰ পুত্ৰ অলকেশ কলিতাই ৮ জানুৱাৰীত চণ্ডীগড়ৰ SCL ত ইছৰ’ৰ বিজ্ঞানী হিচাপে যোগদান কৰিব । ছাত্ৰ অৱস্থাৰে পৰা অত্যন্ত মেধাৱী অলকেশৰ সৈতে ETV Bharat Assam ৰ সাংবাদিক অনমোল যাদৱৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ...

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই শুকুৰবাৰে ভাষণ ৰাখিব অসম বিধান সভাৰ মজিয়াত(Lok Sabha Speaker to address Assam Legislative Assembly) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিধানসভা টিভি নামেৰে মুকলি কৰিব এটা ডিজিটেল চেনেলৰ ৷

যি সময়ত চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি মুকলি কৰিছে (Scheme by Assam Govt for Tea workers), সেই সময়তে অৱহেলিত হৈছে এখন পুৰণি চাহ বাগিচা ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ মদাৰখাট চাহ বাগিচাখন বিগত তিনিমাহে বন্ধ হৈ আছে (Madarkhat tea garden towards closure) ৷ বাগিচাখনত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ খাদ্যৰ অভাৱত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে ৷

হত্যা নে আত্মহত্যা ! ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ইশা থাপাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা 9Isha Thapa death case)৷ শ্ৰীলংকাত কেনেকৈ মৃত্যু হ’ল ইশাৰ ? স্বামীগৃহৰ মতে আত্মহত্যা আৰু পিতৃগৃহৰ মতে পৰিকল্পিত হত্যা ৷ ইশাৰ লগতে হেৰাই গ’ল নেকি প্ৰকৃত সত্য ৷

বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ধনশিৰিত আত্মসমৰ্পন কৰিলে ডি এন এল এৰ ৬৭ জন সদস্যই (DNLA militants surrender in Karbi Anglong) ৷ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা বিদ্ৰোহী সদস্যসকলে ১১ টা বন্দুক, ৯ টা পিষ্টলৰ লগতে তিনিশজাঁই সজীৱ গুলী আৰক্ষীৰ ওচৰত জমা দিয়ে ৷

নলবাৰীত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস । আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ নলবাৰীত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায়ে চিলনি চোৰে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস (Money snatching incident) । এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ কিয়নো নলবাৰীত পুনৰ নাটকীয় ৰূপত চিলনী চোৰে লুটিলে পাঁচ লাখ টকা ৷ নলবাৰীৰ মাজদিয়াত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা (Money snatching incident in nalbari) । জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে অলকা কলিতা নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে ষ্টেট বেংকৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা উলিয়াই লৈ ঘৰলৈ গৈ থকা সময়তে সন্ধিয়া চিলনি চোৰে থপিয়াই নিলে টকা ভৰ্তি এটা বেগ । সাচতিয়া ধন হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে এতিয়া ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী ৷ উপায়ন্ত হৈ মহিলাগৰাকীয়ে কাষ চাপিছে নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীৰ ৷

20 বছৰৰ পাচত পুনৰ দেখা যাব তাৰা সিং আৰু ছাকিনাৰ প্ৰেম কাহিনী ৷ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ ৷ 2022 চনত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মুক্তি লাভ কৰা গদাৰ: এক প্ৰেম কথাত ছানি দেউল(Sunny Deol in Gadar2)ৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিছিল আমিশা পেটেলে (Ameesha Patel in Gadar2) ৷

গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীৰ অভিযান । ১৪ চকীয়া ট্ৰাক চুৰিৰ অভিযোগত ৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (3 nabbed for truck hijacking in Barpeta)। ১ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছিল ট্ৰাকখন । মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটৰ পৰা উদ্ধাৰ চুৰি হোৱা ট্ৰাকখন ।

অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ বুধবাৰে বৰপেটাৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰপেটা ৰোড আৰু হাউলী আৰক্ষীৰ যুতিয়া অভিযানত আটক হয় 5 টা চোৰাং চিকাৰী ৷ চোৰাং চিকাৰী কেইটাৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলটোৱে জব্দ কৰে 2টা হাতীৰ দাঁত (Seized two elephant tusks in Barpeta) ৷ আটকাধীন চোৰাং চিকাৰী কেইটা হৈছে দীপক এক্কা, ৰামসাই গড়, জগন বিশ্বকৰ্মা, লালা হৰষ, সত্য বসুমতাৰী ৷ জানিব পৰা মতে, আটকাধীন সত্য বসুমতাৰীৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰত, আনহাতে বাকী চাৰিজনৰ ঘৰ ওডালগুৰি জিলাত ৷ হাতীৰ দাঁত কেইটাৰ লগতে আৰক্ষীৰ দলটোৱে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ML 05 K 0008 নম্বৰৰ এখন চুইফ্ট বাহন ৷ বৰপেটা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, চোৰাং চিকাৰী কেইটাই ভূটানৰ জংঘলৰ পৰা সৰবৰাহ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আনিছিল হাতীৰ দাঁত কেইটা (Smuggling Elephant Tusks) ৷