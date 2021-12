গুৱাহাটী, ২২ ডিচেম্বৰ: "পঞ্চদশ বিধানসভালৈ নতুনকৈ জয়ী হৈ অহা এজন বিধায়কে অগপত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে । খুব সোনকালেই অগপ নেতৃত্বই ৰাজহুৱা কৰিব তেওঁৰ নাম" । এই দাবী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী তথা অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ(Keshab Mahanta's reaction on new joining in AGP) । যি সময়ত দুই বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিধায়ক বিজেপিমুখী হৈছে, তেনে সময়তে এইবাৰ এজন বিধায়কে অগপত যোগ দিব বুলি স্বয়ং অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে কৰা দাবী তাৎপৰ্যপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে(Opposition party MLA to join AGP) ।

ইপিনে, কেশৱ মহন্তৰ এই দাবীতকৈ এখোপ ওপৰলৈ গৈ ন-বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দাবী কৰিছে যে, খুব সোনকালেই কংগ্ৰেছ এৰিব আৰু চাৰিজনকৈ বিধায়কে(Rupjyoti Kurmi claims 4 MLA will quit congress) । ইয়াৰে দুজনে যোগ দিব বিজেপিত আৰু বাকী দুজন যাব অগপলৈ । যদি কেশৱ মহন্ত আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এই দাবী সত্য বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে একপ্ৰকাৰ বিৰোধীবিহীন হোৱাৰ দিশে গতি কৰিব ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক হতচকিত কৰি আচম্বিতে বিজেপিৰ শৰণ লৈছে ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে ।

কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ নকৰাকৈয়ে এজন বিধায়কে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা ঘটনা অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত নজিৰবিহীন । যাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল শশীকান্ত দাসক ।

লগতে পঢ়ক: অসম কৃষক পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ