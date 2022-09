গুৱাহাটী, 27 ছেপ্টেম্বৰ: সন্মুখত হিমালয়ৰ দৰে প্ৰাচীৰ থাকিলেও এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ (One lakh appointment target of govt) প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব অসম চৰকাৰে । ২৩ ছেপ্টেম্বৰত খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ১১,২৩৬ গৰাকী নিবনুৱাক নিযুক্তি পত্র দিয়াৰ বিয়াগোম অনুষ্ঠানত এইদৰে সংকল্পৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । স্বাভাৱিকতেই মুখ্যমন্ত্রীৰ এই অংগীকাৰে সকলোকেই মুগ্ধ কৰিছিল । খানাপাৰাত অতি জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু নিযুক্তি পোৱা একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে পাবলগীয়া দৰমহাৰ (Salary of some employees buzz) বিষয়টো এতিয়া অন্যতম চর্চিত বিষয় হৈ পৰিছে ।

এক লাখ নিযুক্তি:ডেৰ সহস্ৰাধিকৰ মজুৰি ৮ হেজাৰ টকা

নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে চাকৰি দিয়াৰ লগতে এক লাখ চাকৰি দিয়‍াৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে ভূয়সী প্ৰশংসিত হৈছে যদিও শেহতীয়া নিযুক্তিৰ ক্ষেত্রত এক বিশেষ দিশ উন্মোচিত হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত খানাপাৰাত নিযুক্তিপত্র লাভ কৰা একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে মোটা অংকৰ দৰমহা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই দৰমহাও নহয়, নিৰ্ধাৰিত মজুৰিহে (ফিক্সড পে’) লাভ কৰিব ।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত নতুনকৈ পদ প্রাদেশিকীকৰণ কৰি নিযুক্তি দিয়া ১,৫৩৯ জনকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ চকীদাৰক মাহিলি ৮ হেজাৰ (Salary of chowkidar is now in limelight )টকাকৈ নিৰ্ধাৰিত মজুৰি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁলোকে লাভ কৰা নিযুক্তিপত্ৰত । নিৰ্ধাৰিত মজুৰিত চাকৰি লাভ কৰা বিষয়টোক লৈ এতিয়া চাকৰিপ্ৰাপ্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এক লাখ নিযুক্তি:ডেৰ সহস্ৰাধিকৰ মজুৰি ৮ হেজাৰ টকা

উল্লেখ্য় যে, এনে চাকৰি লাভ কৰা সকলকো এক লাখ নিযুক্তি প্রক্রিয়াত নাম অন্তৰ্ভূক্ত কৰি চৰকাৰখনে ধাক-ঢোল বজোৱা বিষয়টো চৰ্চা হৈছে । বৰ্ত্তমান দৰমহাৰ নামত মাহিলি আঠ হেজাৰ টকা মজুৰি লাভ কৰি এতিয়া মূৰে-কপালে হাত দিছে এইসকল চাকৰিপ্ৰাপ্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে (newly appointed will get only 8000 as salary) ।

এক লাখক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰখনে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰী ২৪ টা বিভাগত মুঠ ১১,২৩৬ জনক নিযুক্তিপত্র প্ৰদান কৰিছিল । গৃহ-ৰাজনৈতিক বিভাগত ৫,৩৩৫ গৰাকী, উচ্চ-কাৰিকৰী শিক্ষাত ৯২৭ গৰাকী, বিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগত ৩,৮১১ গৰাকী, পঞ্চায়ত-গ্রামোন্নয়নত ২৭৭ গৰাকী, উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগত ১ গৰাকী, স্বাস্থ্য-পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত ২৯৯ গৰাকী, লোকনিৰ্মাণ বিভাগত ৩০৪ গৰাকী,পর্যটন বিভাগত ৬ গৰাকী, জলসিঞ্চন বিভাগত ১৩৭ গৰাকীকে ধৰি ২৪টা বিভাগত ১১,২৩৬ গৰাকী নিযুক্তি দিয়া বুলি চৰকাৰীভাৱেই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ।

এক লাখ নিযুক্তি:ডেৰ সহস্ৰাধিকৰ মজুৰি ৮ হেজাৰ টকা

এই বৃহৎ নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰখনক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছিল । কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত মাহিলি আঠ হেজাৰ টকাৰ মজুৰিৰেও যে একাংশ পদ প্ৰাদেশীকৃত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক ২৩ ছেপ্টেম্বৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ল সেই কথা অৱশ্যে ঘুণাক্ষৰেও এবাৰলৈ প্ৰকাশ কৰা নহ'ল ।

চৰকাৰৰ এক লাখ নিযুক্তিৰ বিৰামহীন যাত্ৰাৰ মাজত নতুনকৈ পদ প্রাদেশিকীকৰণ (New Provincialization of Posts)কৰি মাহিলি ৮ হেজাৰ টকাৰ মজুৰিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত চকীদাৰ হিচাপে সংস্থাপিত কৰাসকলকো সাঙুৰি ঢাক-ঢোল বজোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এইক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:টিংখাঙত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত