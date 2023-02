গুৱাহাটী, ২১ ফেব্ৰুৱাৰী : অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল হিচাপে বুধবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াই (Gulab Chand Kataria oath as Governor of Assam) । বুধবাৰে দিনৰ ১১ বজাত কলাক্ষেত্রৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াই অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব (Assam new Governor Gulab Chand Kataria) । সেই উপলক্ষে মঙলবাৰে বিয়লি তেওঁ সপত্নীক গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ।

গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ৰাজ্যপালক উষ্ম আদৰণি

গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত (LGB Airport Guwahati) গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় (Gulab Chand Kataria welcomed to Assam) । বিমানবন্দৰত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, অতুল বৰা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ঊৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু বিমল বড়া, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেণ শৰণীয়া, মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ, গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তকে ধৰি চৰকাৰী ভালেসংখ্যক বিষয়াই গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াক আদৰণি জনায় ।

উল্লেখ্য যে, ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ লগতে দেশৰ ১৩ খন ৰাজ্যত নতুন ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল (Gulab Chand Kataria oath taking ceremony) । সেইমৰ্মে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াক । গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী । ৰাজস্থানৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিক । ৰাজস্থান চৰকাৰত তেওঁ গৃহমন্ত্রীৰ দায়িত্বত আছিল (Assam BJP welcome Gulab Chand Kataria) ।

তদুপৰি, তেওঁ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ সদস্যও আছিল । ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ নিবাসী গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া কেইবাবাৰো সাংসদৰূপে জয়ী হৈছিল । পূৰ্বে তেওঁ ৰাজস্থান চৰকাৰত গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্চায়ত বিভাগৰ মন্ত্রী আছিল । ১৯৪৪ চনৰ ১৩ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া ২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈ ৰাজস্থান চৰকাৰত গৃহমন্ত্রীৰ দায়িত্বত আছিল । ১৯৭৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰাই উদয়পুৰ সমষ্টিত তেওঁ খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হয় । ১৯৮০ চনত তেওঁ পুনৰ জয়ী হয় ।

গুৱাহাটীত উপস্থিত নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল

তেওঁ ৰাজস্থান বিধানসভাৰ প্ৰাক-কলন সমিতিৰ সদস্য আছিল । ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্রখনত দীঘলীয়া অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট এইগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিক গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াক অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু বুধবাৰে তেওঁ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব । তাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে মঙলবাৰে তেওঁ পত্নীৰ সৈতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় । উল্লেখ্য যে, পাঁচ বছৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যকাল সামৰি অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে দেওবাৰে স্বগৃহলৈ উভতি যায় ।

