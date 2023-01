গুৱাহাটী,২৯ জানুৱাৰী : অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও দায়িত্বৰ প্ৰতি সচেতন হৈ আৰক্ষীৰ প্ৰতি কেতবোৰ পৰামৰ্শ তথা আহ্বান জনালে জি পি সিঙে । উল্লেখ্য যে ৩১ জানুৱাৰীত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই (DGP Bhaskarjyoti Mahanta retirement)। তেওঁৰ অৱসৰৰ পাছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব জি পি সিঙে ।

ইতিমধ্যে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জি পি সিং অসমৰ পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হ'ব বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে (Assam CM announced the name of next DGP) । মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান হিচাপে আই পি এছ বিষয়া জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিঙক নিযুক্তি দিয়ে । দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও নিযুক্তি লাভৰ পাছতে দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে জি পি সিঙে অসম আৰক্ষীৰ নেতৃত্ব আৰু কৰ্মীলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনায় (Newly appointed DGP G P Singh urges police)।

সামজিক মাধ্যম যোগে তেওঁ কয়, 'অসমৰ ৰাইজক চিন্তা-চৰ্চাৰ আদান-প্ৰদান আৰু বিপদৰ সময়ত কনিষ্ঠ, মধ্য আৰু জ্যেষ্ঠ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰক । আৰক্ষীৰ আউটপোষ্টৰ পৰা আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈকে নেতৃত্বৰ পদত থকা বিষয়াসকলে কনিষ্ঠ আৰক্ষী কৰ্মীসকলক সন্মান আৰু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক । মহিলা আৰক্ষী কৰ্মীসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আৰু উপযুক্ত কৰ্ম পৰিৱেশ প্ৰদান কৰক । সন্মান অৰ্জন কৰক, দাবী নকৰিব ।'

সামাজিক মাধ্যম যোগে বিষয়াগৰাকীয়ে কৰা এই আহ্বানে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য যে জি পি সিং হৈছে ১৯৯১ বেটচৰ আই পি এছ বিষয়া (IPS G P Singh)। শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ চৰকাৰী এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱ নিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান বুলি জি পি সিঙক সম্বোধন কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান কোনো হ'ব সেই লৈ চলি থকা দীর্ঘদিনীয়া জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পৰে ।

লক্ষণীয়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নিজ বাৰ্মাই শনিবাৰে এটা নির্দেশনা যোগে আইন শৃংখলাৰ বিশেষ সঞ্চালক প্রধান জি পি সিঙক পহিলা ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পৰৱৰ্তী ডিজিপি হিচাপে পদোন্নতি তথা নিযুক্তি প্রদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ নৱতম ডিজিপি হিচাপে পেনেলত জি পি সিঙৰ উপৰিও আই পি এছ এছ এন সিং, হৰমিত সিং, ৰাম প্ৰসাদ মীনা আৰু দীপক কুমাৰৰো নাম আছিল । কিন্তু অৱশেষত ইউ পি এছ চিৰ কলেজিয়ামৰ বাছনিৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জি পি সিঙক নতুন ডিজিপি হিচাপে মনোনীত কৰে । উল্লেখ্য যে আই পি এছ জি পি সিং ২০২৭ চনলৈ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অসমৰ ডিজিপি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।

ইয়াৰ পূৰ্বে জি পি সিঙে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্থানকাৰী সংস্থা চমুকৈ 'নিয়া'ত ৬ বছৰৰ ডেপুটেশ্বনত আছিল (IPS G P Singh in NIA)। ২০১৯ চনত 'কা' বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনক অসমলৈ ঘূৰাই অনা হৈছিল । জি পি সিং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অন্যতম ঘনিষ্ঠ বিষয়া হিচাপে পৰিচিত ।

