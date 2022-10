গুৱাহাটী, ১০ অক্টোবৰ : অপৰাধৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী ৷ এইবাৰ মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰী নিজন বাট অঞ্চলত থকা এটা ভাড়াঘৰৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধগলিত অৱস্থাত এটা নৱজাতৰ মৃতদেহ (Newborn baby Body recovered in Guwahati) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, নিজান বাটৰ বাসিন্দা ৰাতুল কাকতি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত যোৱা এমাহ ধৰি ভাড়াতীয়া হিচাপে বসবাস কৰি আছিল এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ কন্যা । সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত তলা ওলমি থকা উক্ত ভাড়া ঘৰটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত অতিষ্ঠ হৈ পৰে ওচৰ-চুবুৰীয়া ৷

ফলত কাষৰীয়া লোকৰ কিছু সন্দেহ ওপজাত খবৰ দিয়া হয় দিছপুৰ থানত ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত বন্ধ কোঠাৰ তলা খুলি কোঠাটোৰ ভিতৰৰ থকা এটা মোনাৰ পৰা অৰ্ধ গলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এটি নৱজাতকৰ মৃতদেহ (Body of Newborn baby found from Rented House at Borbari) ৷

বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত মোনাত উদ্ধাৰ নৱজাতকৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ

ইফালে বাসগৃহটোত থকা অন্য ভাড়াতীয়াৰ অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত কোঠাটোৰ পৰা এদিন পূৰ্বে নৱজাতক শিশুৰ কান্দোনৰ শব্দ শুনিছিল । নিশা প্ৰায় 1 বজাত নৱজাতকটিৰ মাতৃ তথা যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ মাতৃ উক্ত ভাড়াঘৰলৈ আহিছিল । তাৰ পিছতে আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে কাহিলিপুৱাতে নৱজাতক শিশুটিক থৈ মাতৃ আৰু কন্যা ক’ৰবালৈ গুচি যায় ।

কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত মাতৃ আৰু কন্যাক বিচাৰি শিশুটি উদ্ধাৰ হোৱা ভাড়াঘৰটোলৈ লৈ আনে । অৱশ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে নৱজাতাক শিশুটি তেওঁৰ নহয় বুলি আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছে ৷ কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ এই ভাষ্যকলৈ সন্দেহ মুক্ত হ’ব পৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষী । ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজে এটা গোচৰ ৰাজু কৰিছে ৷ লগতে মাতৃ আৰু কন্যাক জেৰা কৰি ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।

