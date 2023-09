SMACK1.O The Take Off এলবামৰ শুভমুক্তি

গুৱাহাটী,১ চেপ্টেম্বৰ: কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এলুমনাই হলত SMACK1.O The Take Off এলবামৰ শুভমুক্তি । স্মেকৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই এলবামটো শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুক্তি দিয়া হয় । শুভমুক্তি অনুষ্ঠান বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জে পি দাস, অনিন্দিতা পাল, শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি । SMACK1.O The Take ত বেণ্ডটোৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ ৫ টাকৈ গান সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এলবামটোত ।

উল্লেখ্য যে ২০১৫ চনৰ এটি বিশেষ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সেই সময়ৰ সংগীতপ্ৰেমী তথা সংগীত চৰ্চা কৰা কটনিয়ানসকল একত্ৰিত হৈ গঠন কৰিছিল স্মেক বেণ্ড । দূৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰিয়াংশু নাথ আৰু সিদ্ধান্ত সাহা নামৰ দুগৰাকী কটনিয়ান । প্ৰিয়াংশু নাথ আছিল একেধাৰে সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, বাদ্যযন্ত্ৰী আৰু কণ্ঠশিল্পী । ছাত্ৰ দুজনৰ স্মৃতিত প্ৰতিবছৰে কটনিয়ানসকলে আয়োজন কৰি আহিছে এটি সাংগীতিক অনুষ্ঠানৰ ।

২০১৬ চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ অহাৰ অনুষ্ঠানটিৰ সকলোখিনি পৰিচালনা কৰি আহিছে 'স্মেক' নামৰ বেণ্ডেটোয়ে । অসমীয়া সঙ্গীতৰ প্ৰচলিত ধাৰাৰ বিপৰীতে নতুন চিন্তাৰে ব্যতিক্ৰমী এক সঙ্গীতৰ ধাৰাৰ বাবে কৰ্মৰত স্মেক বেণ্ড । 'স্মেক' বেণ্ডৰ যাত্ৰাকালত প্ৰথমাৱস্থাত কণ্ঠত ৰূপম বৰুৱা, গীটাৰত মুকুন্দ শইকীয়া, ড্ৰামত হৃদয় খাউণ্ড আৰু কী বৰ্ডত হেপী লোকহাৰ্টোৱে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন তথা সংগীত চৰ্চা আৰম্ভ কৰে ।

চিন্ময় শৰ্মাই গীটাৰিষ্ট আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বেচ গীটাৰিষ্ট ভাৰ্গৱ চৌধাৰীৰ অংশগ্ৰহণে বেণ্ডটিক পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত কমল বৰুৱা আৰু ৰাজা শৰ্মাও এই বেণ্ডৰ অংশ হয় । SMACK1.O The Take Off ৰ এলবামটোৰ ৪ টা গীতৰ কথা মুকুন্দ শইকীয়া আৰু এটা গীত লিখিছে নৱনিতা বসুমতাৰীয়ে । গীতৰ সুৰ মুকুন্দ শইকীয়া আৰু ৰূপম বৰুৱাৰ । মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে ছাউণ্ড জ'ন ষ্টুডিঅ'ৰ সুমিত বৰুৱা, ৰেড এভি ষ্টুডিঅ'ৰ পিংকু দাস, সিদ্ধাৰ্থ বৰুৱা আৰু লুচিদ ৰেচেছ ষ্টুডিঅ'ৰ অমিতাভ বৰুৱাই । উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে বেণ্ডটোৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসাৰে ওপচাই তোলে ।

