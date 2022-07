গুৱাহাটী, ৮ জুলাই : উত্তৰ-পূৱ চলচ্চিত্ৰ আৰু ভিডিঅ' কলা-কুশলী সন্থা চমুকৈ নেফটাই প্ৰথমবাৰলৈ আয়োজন কৰিছে চুটি ছবি মহোৎসৱৰ (1st NEFVTA Short Film Festival 2022)। চলিত বছৰৰ ৪ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতামূলক চুটি ছবি মহোৎসৱৰ (NEFVTA Short Film Festival on December 4th 2022)। গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা নিৰ্বাচিত চুটি ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব (NEFVTA Short Film Festival to be organized in Guwahati)। আনহাতে মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন স্মৰণিকাও প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছক্লাৱত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এই কথা জনায় মহোৎসৱৰ সঞ্চালক শিবানন বৰুৱাই । তেওঁ কয় যে এই চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতা দুটা শিতানত অনুষ্ঠিত হ'ব । 'ক' শিতানৰ বাবে চুটি ছবি অধিকতম দহ মিনিট আৰু 'খ' শিতানৰ বাবে অধিকতম ত্ৰিশ মিনিটৰ হ'ব লাগিব । দুয়োটা শিতানতে পুৰষ্কাৰ হিচাপে প্ৰমাণ পত্ৰ, স্মাৰক আৰু আকৰ্ষণীয় ধনৰাশি ৰখা হৈছে ।

'ক' শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিক ৩০ হাজাৰ টকাৰ নগদ পুৰষ্কাৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ছবিক ১৫ হাজাৰ আৰু বিচাৰকৰ বিশেষ উল্লেখিত শিতানত ১০ হাজাৰ টকাৰ নগদ পুৰষ্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । 'খ' শিতানৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিক ৫০ হাজাৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ছবিক ২৫ হাজাৰ , বিচাৰকৰ বিশেষ শিতানত ১৫ হাজাৰ টকা নগদ পুৰষ্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ।

প্ৰতিযোগিতালৈ পঠোৱা ছবিসমূহৰ পৰা নিৰ্বাচিত সৰ্বমুঠ ৪০ খন উৎকৃষ্ট মানৰ ছবিহে মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । প্ৰতিযোগিতালৈ পঠোৱা ছবিসমূহ এক জানুৱাৰী ২০২০ৰ পৰা ২০২২ চনৰ ৩০ অক্টোবৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব লাগিব । ছবিসমূহ যিকোনো ডিজিটেল ফৰমেটত নিৰ্মাণ হ'লেও হ'ব কিন্তু ছবিত ইংৰাজী ছাব টাইটেল থকাটো বাধ্যতামূলক ।

ছবিসমূহ জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ ১০ নৱেম্বৰ । প্ৰতিযোগিতাত যোগদানৰ মাচুল ৫০০ টকা । www.nefvta.in নামৰ ৱেবচাইটৰ জৰিয়তে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনায় উদ্যোগতাসকলে । সংবাদমেলত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা মহোৎসৱৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেশ্ব্যড'ৰ আইমী বৰুৱা ,নেফটাৰ সভাপতি ৰাজেন ৰাজখোৱা, যুটীয়া সম্পাদক অনুপম হাজৰিকা উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু ভিডিঅ' ছবিজগতৰ পৰিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী তথা ছবিজগতৰ প্ৰতিটো শিতানৰে কলা-কুশলীসহ দুই হাজাৰৰো অধিক সদস্যৰে গঠিত নেফটা হৈছে উত্তৰ পূৱৰ সৰ্ববৃহৎ সংগঠন । নেফটা ভাৰত চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত উত্তৰ পূৱৰ একমাত্ৰ সংগঠন ।

