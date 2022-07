গুৱাহাটী,২৬ জুলাই : প্ৰথম পৰ্যায়ত মাত্ৰ ২ টা দিনতে পৰ্টেলৰ যোগেদি ৭,৭১৬ গৰাকী শিক্ষকৰ বুজাবুজি বদলিকৰণৰ কাম সম্পন্ন কৰিছে শিক্ষা বিভাগে (Mutual transfer order to 7716 teacher in Assam)। এই কথা সদৰি কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । আনহাতে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বদলিৰ কাম দুই এদিনতে আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীগৰাকীয়ে । আজি শিক্ষা মন্ত্রীগৰাকীয়ে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ছেবাৰ দুটাকৈ এপ মুকলি কৰে (Assam education minister launched 2 new app)।

ইয়াৰে এটা এপৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থী সকলে স্প'কেন ইংলিছৰ অনলাইন পাঠ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এটা এপত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা তথা অসম হাই মাদ্ৰাছাৰ লিগেছী ডাটা উপলব্ধ হ'ব । শিক্ষা মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে, অতি শীঘ্ৰেই মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে এটা প'ৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব । শিক্ষক বদলিকৰণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে, পূৰ্বে শিক্ষকৰ বদলিৰ হাজাৰ হাজাৰ ফাইল দিছপুৰত পৰি আছিল । এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই ।

কাকো সাক্ষাৎ নকৰাকৈ, তামোল এখনো নোখোৱাকৈ অনলাইন প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে বদলিকৰণৰ কাম সম্পন্ন হৈছে । তেওঁ কয় যে, এতিয়া ছেবাৰ ৰিজাল্ট, মাৰ্কশ্বিটৰ ব্যৱস্থা অতি সহজ কৰা হৈছে । অনলাইন শিক্ষাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনিৰ কাম চৰকাৰে কৰি আছে ।

ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে শিক্ষা বিভাগে ডিভাইচ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে । আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ ৬৫ হাজাৰ শিক্ষকক প্ৰদান কৰা হ'ব একোটাকৈ টেবলেত । ইয়াৰ বাবে এইবাৰ ধন ধাৰ্য কৰা হৈছে । শিক্ষা বিভাগে নিজাকৈ বাইজুৰ দৰে শিক্ষণ এপ প্ৰস্তুত কৰি আছে । এই এপৰ জৰিয়তে গণিত, বিজ্ঞান, ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব । 'শিকন' নামৰ এই নতুন এপ খুব সোনকালেই মুকলি কৰা হ'ব । আনহাতে, বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য কৰিছে ।

তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে, নতুনকৈ কোনো বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা নহয় । কেৱল বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ আইন-২০১৭ ৰ আওঁতাত যিসমূহ বিদ্যালয় আহিব সেই বিদ্যালয়হে প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হ'ব । ইফালে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভতো তেওঁ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।

শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ১০০ তকৈ কম শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয় ৰাজ্যত প্ৰায় এহাজাৰ খন মান আছে । শিক্ষাৰ্থী নথকা বিদ্যালয়সমূহ একত্ৰীকৰণ কৰা হ'বই । এই ক্ষেত্ৰত দূৰত্বৰ কথা প্ৰাসংগিক নহয় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

