বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই কয়, “ ইতিমধ্যে নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ST ষ্টেটাছক লৈ ৰাজ্যজুৰি হুলস্থুল লাগিছে ৷ পৰীক্ষণ কমিটিৰ এই স্পিকিং অৰ্ডাৰত লিখিছে- ‘‘ Shri. Naba Kumar Sarania, s/o late Lakhi Kanta Sarania alias late Lakhi Kunta Das alias late Lakhi Kanta Sarukoch of Vill Dighalipar, PO & PS Tamulpur, District-Banka does not belong to the Boro Kachari community. মই যিমানৰে লগত কথা পাতিছো আৰু মই পঢ়ি যি বুজি পাইছো, সকলোৱে কৈছে এইটো পলিটিকেল অৰ্ডাৰ ৷" লগতে শীঘ্ৰেই আইনৰ কাষ চাপি অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যহ্বান জনাব নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ৷