অসমত বৃদ্ধি ময়া ময়া ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা

গুৱাহাটী,২১ ফেব্ৰুৱাৰী: বৰ্তমান অসমত বৃদ্ধি পাইছে ময়া ময়া ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Moyamoya disease increases in Assam) । উল্লেখ্য যে জাপানত প্ৰথমতে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা এই ময়া ময়া ৰোগ বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে (Moyamoya disease from Japan) । শেহতীয়াকৈ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতো এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে (Moyamoya disease broke out in north east) ।

উল্লেখ্য, যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই ৰোগত আক্ৰান্ত এটি ৯ বছৰীয়া শিশুক গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত হেল্থ চিটি হাস্পতালত সফলতাৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় (health city hospital guwahati) । অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে ডাঃ এন কে দাস নেতৃত্বাধীন চিকিৎসকৰ এটি দলে (Moyamoya disease patient of Assam) । অধ্যাপক কাটছুমি টাকিজাৱাও এই অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰত পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আছিল ।

আনহাতে, উক্ত বিষয়ত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ হেল্থ চিটি হাস্পতালত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জাপানৰ স্নায়ু শৈল বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কাটছুমি টাকিজাৱাই । তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত থাকে হেল্থ চিটি হাস্পতালৰ স্নায়ুবিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ এন কে দাস ।

উক্ত সংবাদমেলতে ময়া ময়া ৰোগৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত সকলোকে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলটোৱে । উল্লেখ্য যে, এই ৰোগত বিশেষকৈ শিশুসকল আক্ৰান্ত হোৱাৰ পূৰ্বে বহু লক্ষণে দেখা দিয়ে । ইয়াৰ উপসৰ্গবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে মূৰৰ বিষ, শৰীৰৰ কিছু কিছু অংগই কাম কৰাটো বন্ধ কৰা আদি । এনে ধৰণৰ লক্ষণ শিশুসকলৰ মাজত দেখা দিলে অতি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈও সংবাদমেলযোগে আহ্বান জনায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলটোৱে ।

উল্লেখ্য, ময়া ময়া ৰোগ হৈছে এক বিৰল ৰক্তনলী (vascular) বিকাৰ য'ত খোলাৰ কেৰোটিড ধমনী অৱৰুদ্ধ বা সংকুচিত হয় । যাৰ ফলত মগজুলৈ তেজৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস হয় । তাৰ পিচত মগজুক তেজ যোগান ধৰাৰ প্ৰচেষ্টাত মগজুৰ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তনলীবোৰ বাধাপ্ৰাপ্ত হয় । এই অৱস্থাৰ ফলত মগজুত পাতলীয়া ষ্ট্ৰোক (transient ischemic attack), ষ্ট্ৰোক বা ৰক্তক্ষৰণ হ'ব পাৰে । ই মগজুৱে কিমান ভালদৰে কাম কৰে তাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে আৰু জ্ঞানীয় আৰু বিকাশগত বিলম্ব বা অক্ষমতাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ।

ময়া ময়া ৰোগে সাধাৰণতে শিশুক প্ৰভাৱিত কৰে । কিন্তু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলো এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে । ময়া ময়া ৰোগ বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে । কিন্তু ই পূব এছিয়াৰ দেশবোৰত, বিশেষকৈ কোৰিয়া, জাপান আৰু চীনত সচৰাচৰ অধিক দেখা যায় । এইটো সম্ভৱত উক্ত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ কিছু আনুবংশিক কাৰকৰ বাবে হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

