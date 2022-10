গুৱাহাটী, ১২ অক্টোবৰ: শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন (Right to Education Act) অনুসৰি প্ৰতিটি শিশুৱেই শিক্ষা লাভ কৰাটো বাধ্যতামূলক যদিও বাস্তৱত সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাই । বহুতে বিদ্যালয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ বিপৰীতে বহু শিক্ষার্থীয়ে আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ (Students Leaving school before time )কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে । অত্যন্ত উদ্বেগৰ বিষয় যে মাধ্যমিক স্তৰত আধাতে শিক্ষানুষ্ঠান এৰা (ড্রপ আউট) শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ দেশৰ ভিতৰতে অসমত সৰ্বাধিক।

শেহতীয়াকৈ ইউনিচেফৰ সমীক্ষাত (UNICEF survey in India) কোৱা হৈছে যে ভাৰতত ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবেই ৩৩ শতাংশ ছোৱালীয়ে (girls leave school for domestic problems) আৰু বিবাহৰ বাবে ২৫ শতাংশ ছোৱালীয়ে আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ (girls drop out school for marriage) কৰিবলগীয়া হয় । আধাতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ত্যাগ কৰা বহুসংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়াৰ বয়সতে জীৱন সংগ্ৰামত নামি বিভিন্ন কাম কৰিবলগীয়া হয় । মূলত:আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবেই বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে অনিচ্ছা স্বত্বেও আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰিব লগীয়া হয় ।

বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই আনিবলৈ গঠন মাতৃগোট

এই বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰৰ লগতে অসম চৰকাৰো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে গ্রহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ । অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিছনে (Assam Sarva Shiksha Abhiyan Mission) ইয়াৰ বাবে এক মাতৃগোট প্রস্তুত কৰিছে । এই মাতৃগোটৰ জৰিয়তে আধাতে শিক্ষা এৰি ঘৰুৱা কামত নিয়োজিত হোৱা অথবা অন্য কামত জড়িত হৈ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিব এক পদক্ষেপ ।

ডিষ্ট্রিক ইনফ'ৰমেচন ছিষ্টেম ফৰ ইডুকেচন প্লাছৰ (District Information System for Education Plus) সমীক্ষা অনুসৰি অসমত নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ত আধাতে বিদ্যালয় এৰা ল'ৰাৰ হাৰ ৪.২ আৰু ছোৱালীৰ ৩.২শতাংশ । আনহাতে, উচ্চ প্রাথমিক স্তৰত এই হাৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৬.০ আৰু ছোৱালীৰ ৪.৬ শতাংশ । বিগত সময়ছোৱাত সৰ্বশিক্ষা অভিযানে আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেইক্ষেত্ৰত বিশেষ সফলতা লাভ নকৰিলে । সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি কার্যকৰী (National Education Policy Implemented) কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা তৎপৰতাৰ অংশস্বৰূপে এইবাৰ পুনৰ আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ঘূৰাই অনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এলানি বিশেষ কৌশল ।

এই অনুসৰি গঠন হ'বলগীয়া মাতৃগোটৰ সদস্যসকলে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আধাতে পাঠ্যক্রম এৰি আঁতৰি গৈছে,সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ ঘৰলৈ যাব আৰু অভিভাৱকসকলৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব । অসম সর্বশিক্ষা মিছন সঞ্চালকালয়ৰ (Directorate of Assam Sarva Shiksha Mission) সূত্র অনুসৰি বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্রীসকলক পোনপটীয়াকৈ বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ বাবে অনাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক পৃথকে বিদ্যালয়লৈ আনি বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী অথবা সাধু কথাৰে আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাব । পৰৱৰ্তী

সময়ত তেওঁলোকক নিয়মীয়া পাঠদানত জড়িত কৰা হ'ব ৷

সূত্ৰটোৱে সদৰি কৰা মতে, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ কর্তৃপক্ষক আধাতে এৰি যোৱা শিক্ষার্থীসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ এক তালিকা প্রস্তুত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সর্বশিক্ষা মিছনে নির্দেশ দিছে । সেই অনুসৰি তালিকা প্রস্তুতৰ পাছতেই মাতৃগোটৰ সদস্যসকলে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক সাক্ষাৎ কৰি এই দিশত আলোচনা কৰিব ৷ কি কাৰণত অথবা কিহৰ অভাৱত বিদ্যালয় আধাতে এৰিছে,তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি উলিয়াই সেই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলক সচেতন কৰাৰ চেষ্টা চলাব ।

এইক্ষেত্ৰত সর্বশিক্ষা মিছনে প্রতিখন স্কুল কর্তৃপক্ষক মাতৃগোটক সহায় কৰিবৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, স্কুল পৰিচালনা সমিতি, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক,স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰু আন সামাজিক অনুষ্ঠানক জড়িত কৰাৰ বাবেও বার্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । অৱশ্যে এই আঁচনিখন কিমানদূৰ সফল হ'ব সেয়া সময়েহে ক'ব । কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও জ্যোতিকেন্দ্ৰৰ (Jyotikendra in Assam) যোগেদি আধাতে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । উক্ত আঁচনিখন যথেষ্ট ফলপ্ৰসু হৈছিল যদিও চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ অভাৱত আঁচনিখন আজিও থাকিও নথকাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে । জ্যোতিকেন্দ্ৰত নিয়োজিত হৈ থকা শিক্ষাকৰ্মীসকলে আজি প্ৰাপ্যৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে । তেনেস্থলত এই আঁচনিখন কিমানদূৰ ফলপ্ৰসু হ'ব সেয়া বিচাৰ্যৰ বিষয় ।

