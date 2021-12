গুৱাহাটী, ২১ ডিচেম্বৰ : বিধায়ক কিনা-বেচাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ভূমিকা পালন কৰা ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাস (Raha Congress MLA Sashi Kanta Das)ৰ বিজেপি মোহৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে ! বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰসংগ বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে । ‘বিধায়ক কিনা-বেচা বজাৰ বন্ধ কৰক' লিখা বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদত বহা ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ এখন ফটো এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

অভিযোগ অনুসৰি ৰহাৰ বিধায়কগৰাকী অৱশেষত নিজেই যেন বিক্ৰী গ’ল । কোৱা হয় যে, ৰাজনৈতিক পথাৰত সকলো সম্ভৱ । কাৰোবাৰ মন গ’লেই সলাই দিব পাৰে ৰাজনৈতিক চিত্ৰপট । সেই কথাষাৰকেই যেন আখৰে আখৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে ।

'না ঘৰ কা, না ঘাট কা'ৰ দৰে বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ অৱস্থা

বিধায়ক শশীকান্ত দাস পূৰ্বতে ইমান চৰ্চাত নাছিল । কিন্তু সোমবাৰৰ পৰা হঠাতে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল ৰহাৰ বিধায়কগৰাকী । কিয়নো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পিছতে এইবাৰ ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত চামিল হ’বলৈ আগবাঢ়িছে ।

লগতে পঢ়ক : Effigy of MLA Darsing Ronghang burnt : বিধায়ক দৰছিং ৰংহাঙৰ পুত্তলিকা দাহ

অৱশ্যে এইবাৰ সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপট কিছু পৃথক । কংগ্ৰেছ দলত থ‍কিয়েও তেওঁ বিজেপি চৰকাৰৰ সমৰ্থন কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে । বিৰোধীত থাকি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ অদ্ভুত যুক্তিক লৈয়ো বৰ্তমান বিশেষ চৰ্চা চলিছে ।

সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Himanta Biswa Sarma)ই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে সমষ্টি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰৰ লগত থাকি কাম কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ চৰকাৰক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহযোগিতা আগবঢ়াব (MLA Shashi kanta Das has pledged his commitment to support Assam Govt politically)। বিধায়ক শশীকান্ত দাসকো সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সকলোধৰণে সহযোগিতা কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে, বিধায়ক শশীকান্ত শৰ্মাই এতিয়াই দল ত্যাগ নকৰে । তেওঁ বিধায়ক পদো ত্যাগ নকৰে । তেওঁ বিধায়ক হিচাপে চৰকাৰৰ লগত থাকি চৰকাৰক সকলো ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এনেদৰে মন্তব্য কৰিলেও শশীকান্ত দাস অতি সোনকালেই বিজেপিমুখী হ'ব বুলি সৰ্বত্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : ATASU Protest in Jorhat : জনজাতিকৰণৰ দাবীত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ

শশীকান্ত দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পৰ্যন্ত বিজেপিত যোগ দিয়া নাই যদিও বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হোৱা কথাটোৱে শশীকান্ত দাসে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নিজৰ অনাস্থা প্ৰকাশ কৰা ইংগিত পোৱা গৈছে । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষ চাপি চৰকাৰৰ অনুগত হৈ থাকিব খুজিছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ ভৰি চুই সেৱা কৰি ক’লে যে, তেওঁ চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব । এই কথাই কি ইংগিত বহন কৰে ।

তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিম বুলিও কোৱা নাই আৰু ইফালে বিজেপিৰ শৰণাপন্নও হৈছে । এনে হ’লে নিশ্চয়কৈ তেওঁ হ’ব 'না ঘৰ কা, না ঘাট কা’ । সোমবাৰে হঠাতে দলীয় নেতৃত্বক একপ্ৰকাৰ চক খুৱাই বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হোৱা বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে সন্ধিয়াই তৎকালীনভাৱে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক । এই বৈঠকতে বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

ইপিনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ২৪ ঘন্টাৰ সময়সীমা ধৰি দি বিধায়ক শশীকান্ত দাসলৈ ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে । এই জাননীৰ উত্তৰ শশীকান্ত দাসে কেনেকৈ কি উত্তৰ দিয়ে সেয়া নিশ্চয়কৈ হ’ব লক্ষ্যণীয় ।

লগতে পঢ়ক : জানুৱাৰীত সদৌ অসম গ্ৰাম্য প্ৰধান সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন