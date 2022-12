ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিৰোধী বিধায়ক

গুৱাহাটী, 23 ডিচেম্বৰ: অনুষ্ঠিত হৈ আছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন(Assam assembly winter session) ৷ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনা সদনত উত্থাপন হয় ৰাজ্যৰ চৰ অঞ্চলৰ প্ৰসংগ ৷ সদনত নামনি অসমৰ বানপানীৰ বাবে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে(MLA Rupjyoti Kurmi) দোষাৰোপ কৰে চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক ৷

মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সদনত যুক্তি দি কয় যে, ‘‘নামনি অসমত বানপানী হোৱাৰ মূলতে হ’ল চৰ অঞ্চলৰ লোকসকল(People of Sar areas are the cause of flood in Assam) ৷ চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভেটা দি অহাৰ বাবেই বানপানী হয় ৷’’ আনহাতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে উজনি অসমত চুৰি-ডকাইতিৰ ঘটনা চৰ অঞ্চলৰ লোকৰ বাবেই বৃদ্ধি পোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ৷ ইফালে, পালছাৰ বাইক চুৰি হোৱাৰ মূলতে হৈছে ইয়াৰ ইঞ্জিন চৰ অঞ্চলৰ লোকে নাৱত ব্যৱহাৰ কৰে বুলিও সদনত তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

চৰ অঞ্চলক লৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৰা এনে মন্তব্যৰ পিছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী বিধায়কসকল ৷ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে(MLA Rekibuddin Ahmed) সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, ‘‘ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ন’বেল বঁটা(Novel Award) দিব লাগে, কিবা ক'ব লাগে বাবেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৈ দিয়ে ৷’’

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক এইদৰে কটাক্ষ কৰি বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে লগতে কয় যে, ‘‘চৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বেছি প্ৰয়োজন আছে, কোনো এটা জাতিক লৈ কোনোৱে তীৰ্যক মন্তব্য কৰাটো অসমত কেতিয়াও শোভা নাপায় আৰু এইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে ৷ ’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘চৰ অঞ্চলতো সাহিত্য-সংস্কৃতি আছে ৷ চৰৰ মানুহৰ বাবে বানপানী হোৱা বুলি কোৱাজনক ন’বেল বঁটা দিব লাগে অথবা 'ভাৰত ৰত্ন' বঁটাতকৈ ওপৰৰ বঁটা দিব লাগে ৷ ’’

আনহাতে, বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি AIUDFৰ বিধায়কসকলেও ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷

