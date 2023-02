বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল

গুৱাহাটী, ৬ ফেব্ৰুৱাৰী : বিগত চাৰিটা দিনে সমগ্ৰ দেশৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি অসমত চলিছে বাল্য বিবাহবিৰোধী অভিযান (Anti Child Marriage Drive in Assam)৷ নাবালিকাক বিয়া কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ স্বামী ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে প্ৰতিবাদে লৈছে তীব্ৰৰূপ (Crackdown on child marriage in Assam)৷ এই সন্দৰ্ভত আন বিভিন্ন মহলৰ লগতে বিৰোধী দলে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহবিৰোধী অভূতপূৰ্ব অভিযান সন্দৰ্ভত সোমবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে (MLA Akhil Gogoi) ৷

বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত সোমবাৰে ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অখিল গগৈয়ে কয়- ‘‘ৰাইজৰ দল বাল্য বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী (Akhil Gogoi over child marriage)। বাল্য বিবাহৰ বাবেই বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । কিন্তু বাল্য বিবাহ ৰোধৰ নামত চৰকাৰে চলোৱা হিটলাৰী শাসন কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ বৰং মুছলমানৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহবিৰোধী অভিযানৰ জৰিয়তে’’৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মহম্মদ বিন টোগলকৰ দ্বিতীয় অৱতাৰ বুলি আখ্যা দি বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্তব্য- ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাতি সপোনত যি দেখে, পুৱা তাকেই ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ আগবাঢ়ে ৷ তাৰবাবেই আইন উলংঘাৰে তেওঁৰ কাৰ্যকালত কৰি আহিছে বহু আইনবিৰোধী কাৰ্য-কলাপ’’ ৷ বিধায়কগৰাকীৰ মতে- ‘‘বাল্য বিবাহ বিৰোধী আইন মতে বিবাহৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত গোচৰ দিলেহে গ্ৰহণযোগ্য হয়, কিন্তু আৰক্ষীয়ে 3-4 নতুবা 5-7 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ বাল্য বিবাহবিৰোধী আইন (Prohibition of Child Marriage Act) অনুযায়ী বাল্য বিবাহ কৰাসকলে জামিন নাপায় ৷ কিন্তু কোনো কোনো জিলাত এদিনতে জামিন লৈ ওলাই আহিছে অভিযুক্ত ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কথা প্ৰমাণিত হয় যে, চৰকাৰে বে-আইনীভাবে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে এই অভিযান ৷ সেয়ে তেনেলোকে জামিন পাবলৈ সক্ষম হৈছে’’ (Child marriage accused bail)৷

তেওঁ লগতে কয়- ‘‘অনুচ্ছেদ 16 অনুসৰি বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ বিষয়া থাকিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগ’ল । চৰকাৰে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে সজাগতা আনিব লাগিছিল যদিও সেই ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে’’৷

কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবেহে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷

