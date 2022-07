গুৱাহাটী, ৩০জুলাইঃঅৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলৰ সাংসদ তাপিৰ গাৱৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ভ্ৰাতৃ(Brother of Arunachal MP rescued in Guwahati)।উল্লেখ্য় যে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপি সাংসদ তাপিৰ গাৱৰ ভ্ৰাতৃ তাহং গাও । অৱশেষত পাণবজাৰৰ মিনাৰ্ভা হোটেলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তাহং গাৱক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ইপিনে, সাংসদগৰাকীৰ ভ্ৰাতৃক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ থানালৈ আনি ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা পোচা অব্যাহত ৰাখিছে । শুকুৰবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা তাহং গাও মোবাইল অফ কৰি কিয় নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা নাই । আনহাতে,সাংসদ ভ্ৰাতৃগৰাকীৰ লগত থকা ৫ লাখ টকা কোনো দুষ্ট চক্ৰই লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এ এছ ২৫ চিচি ১০৯২ নম্বৰৰ কেবৰ গাড়ীসহ চালকজনক আটক কৰিছে ৷ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰ শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয় যে সাংসদ ভ্ৰাতৃ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিষয়ে আৰক্ষীক পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছিল(Family members of Tahang Gaon lodged FIR Dispur police station)। উক্ত অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন লোকক আটক কৰিছে আৰু টকাখিনি উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাই আছে ।

উল্লেখ্য যে সাংসদ তাপিৰ গাৱৰ ভ্ৰাতৃ তাহং গাৱে নিজৰ ব্যক্তিগত তথা ব্যৱসায়ী কাম-কাজৰ উদ্দেশ্যেৰে বৃহস্পতিবাৰে অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল(Tahang Gaon went from Arunachal for buiseness purpose)। জানিব পৰা মতে, ভতিজাকৰ সৈতে গুৱাহাটীত থকা তাহঙে শুকুৰবাৰে গণেশগুৰিলৈ ওলাই আহি বন্ধু এজনৰ সৈতে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি সাক্ষাৎ কৰে । চাৰিচকীয়া বাহনেৰে গণেশগুৰিলৈ অহা বন্ধুজনৰ সৈতে কথা পাতি তাহঙে গাড়ীখনত উঠি বন্ধুৰ সৈতে গণেশগুৰিৰ পৰা লাষ্টগেট হৈ খানাপাৰাৰ দিশে ৰাওনা হৈছিল । তাৰ পাছৰে পৰা বিয়লি ৩.৩০ বজাৰ পৰা তাহঙৰ মোবাইলটো বন্ধ আছিল । মোবাইল বন্ধ থকাত তাহঙৰ পৰিয়ালৰ লোক উদ্বিগ্ন হৈ দিছপুৰ থানাৰ কাষ চাপি নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ নিখোজ হোৱাৰ এদিন পাছতে লোকজনক হোটেলত উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।

