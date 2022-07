গুৱাহাটী, ৬ জুলাই: জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত আজি জলসম্পদ,তথ্য আৰু জনসংযোগ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা,সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উজনি অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰে এক আলোচনাত মিলিত হয় (Minister Pijush Hazarika meets representatives of Blind Students Union)। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনাকালত উজনি অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আকাশ কুমাৰ আৰু সম্পাদক গোবিন সোনাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত বুজ লয়।

উজনি অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থাই মন্ত্ৰীগৰাকীক চৰকাৰে ৰাজ্যখনত এক লাখ পদত নিযুক্তিৰ বাবে হাতত লোৱা ব্যৱস্থাৱলীৰ অন্তৰ্গত দিব্যাংগসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত পদত যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনত বিভিন্ন জিলাত দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবে খালী থকা ঘোষকৰ পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ, যোৰহাট দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি ছপা কৰাৰ বাবে ব্ৰেইলী ছপাশাল স্থাপন কৰাৰ দিশত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় (Appeal for to set up braille printing presses)।

সন্থাই লগতে ৰাজ্যখনত দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ব্ৰেইলী পাঠ্যপুথিৰ সুবিধা উপলব্ধ(Facility of Braille textbooks from class I to X) আছে যদিও উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনে পাঠ্যপুথিৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হৈ অহা অসুবিধাৰ বিষয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে । তদুপৰি যোৰহাট দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ আৰু দিব্যাংগসকলৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য খৰতকীয়া কৰি তাত দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবেও বিভিন্ন বৃত্তিত প্ৰশিক্ষণৰ দিশত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনায় । মন্ত্ৰী হাজৰিকাই আলোচনা কালত এক লাখ পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত দিব্যাংগসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত পদত যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে । লগতে সন্থাৰ দ্বাৰা উত্থাপিত বিষয়সমূহক লৈ অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।

