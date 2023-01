জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সংবাদমেল

গুৱাহাটী,২৫ জানুৱাৰী: অসমত জল জীৱন আঁচনি আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ২০১৯ চনৰ ১৫ আগষ্টত ঘৰুৱা টেপৰ সংযোগ আছিল ১.১১ লাখ । এই হাৰ ৰাজ্যখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ১.৬ শতাংশ । জল জীৱন আঁচনি ৰূপায়ণ হোৱাৰ তিনিবছৰৰ ভিতৰত অসমত ঘৰুৱা টেপৰ সংযোগৰ সংখ্যা হৈছে ২৮.২৭ লাখ । অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ৪২.১ শতাংশ লোকক পানীৰ টেপৰ ঘৰুৱা সংযোগ দিয়া হৈছে । এই কথা সদৰী কৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই(Public Health Department Minister Jayanta Malla Baruah) ।

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে এই তথ্য সদৰী কৰে । তেওঁ কয় যে বিভাগে ২০২৪ চনত ৰাজ্যৰ এশ শতাংশ লোকক ঘৰুৱা টেপৰ যোগেদি পানী যোগান দিয়াৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । জল জীৱন মিছন(jal jiban mission) আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে জল জীৱন মিছনৰ কামৰ ক্ষেত্রত অভিযোগ দিবৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা থাকিব অভিযোগ কোষ ।

এই কোষত অভিযোগ দিলেই পোনপটীয়াকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । কামত গাফিলতি কৰা বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ২০২৪ৰ ভিতৰত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ মানুহলৈকে খোৱা পানী যোগান ধৰা হ'ব । তেওঁ লগতে কয় যে পানী সংযোগ দিয়া ২৮ লাখৰ ৪ লাখ পৰিয়ালত এতিয়ালৈকে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰা হৈছে(Water Supply of Jal Jeevan Mission) ।

আত্মসহায়ক গোটসমূহে ৬০ শতাংশ সংযোগ নিখুঁত আছে বুলি জনাইছে । বাকী ৪০ শতাংশত থকা বিসংগতি শীঘ্ৰে ঠিক কৰা হ'ব । তেওঁ কয় যে ১০০ শতাংশই শুদ্ধ হ'ব লাগিব জল জীৱন মিছনৰ কাম । তেওঁ লগতে কয় যে ৪ লাখৰ ৯৫ শতাংশ মানুহে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বিনিময়ত পইচা দিবৰ বাবেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । জল জীৱনৰ সংযোগ হোৱা সকলোতে আজিৰ পৰা পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৭ বজালৈ আৰু সন্ধিয়া ৪ বজাৰ পৰা ৫ বজালৈ পানী দিয়া হ'ব(Water connection to every household in Assam) ।

সকলোৱে এই নিৰ্ধাৰিত সময়মতে আজিৰ পৰা পানী লাভ কৰিব । প্ৰতিজন মানুহৰ বিপৰীতে প্ৰতিদিনে ৫৫ লিটাৰ পানী দিয়া হ'ব । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰতিদিনে ৭ হাজাৰৰ পৰা ৮ হাজাৰ পৰিয়ালত পানীৰ সংযোগ দিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আনহাতে 'হৰ ঘৰ জল'ৰ জৰিয়তে ২৫ হাজাৰ ৩৩৫ টা ঘৰলৈ পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । হৰ ঘৰ জলৰ লক্ষ্য হৈছে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহক পানী দিয়া ।

ৰাজ্যৰ ২০২১ খন গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰ লোকে এতিয়ালৈকে পানী লাভ কৰিছে । তেওঁ কয় যে এতিয়াৰে পৰা জল জীৱন মিছনৰ লগত জড়িত হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক এতিয়া শৈক্ষিক প্ৰজেক্টৰ অধীনত জল জীৱন মিছনৰ ক‍াম পৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে পঠোৱা হ'ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে নমুনা সংগ্ৰহ কৰি অনাৰ পাছত পৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে পানীৰ বিশুদ্ধতা বুজি পাবৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে সকলো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা তথা পৰ্যবেক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছত জল উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ ৮৩ শতাংশ বিদ্যালয়ত বৰ্তমানলৈ পানী যোগান ধৰা হৈছে । সেইদৰে ৪৫০০ জলমিত্ৰক এতিয়ালৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু ৩০০০ জলমিত্ৰক ইতিমধ্যে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হৈছে । পইচা নোপোৱা জলমিত্ৰসকলক ক‍াৰ্যালয়ত জনাবলৈ অনুৰোধ জনাই তেওঁ কয় যে যদি কোনো বিষয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে পইচা পোৱা নাই তেন্তে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।

জলমিত্রসকলক ৬৫০০ টকাকৈ দৰমহা দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । জলমিত্ৰক দৰমহা দিয়াৰ নামত হেমাহি হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি তেওঁ কয় যে পঞ্চায়তৰ সচিবসকলৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । পঞ্চায়তত জলমিত্ৰৰ ধন জমা আছে । দৰমহা নিদিয়াৰ অভিযোগ পালেই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে কয় যে সাধাৰণ লোকৰ মাজত জল জীৱন মিছনৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে বাটৰ নাট মঞ্চস্থ কৰা হ'ব ।

বাটৰ নাটকৰ বাবে চৰকাৰে বিদ্যালয় সমূহক টকা দিব । সাপ্তাহিক বজাৰ, দৈনিক বজাৰ সমূহত পুতলা নাচৰ জৰিয়তেও সজাগতা সৃষ্টি কৰা হ'ব । প্ৰসংগ ক্ৰমে তেওঁ কয় যে চৰকাৰে যোগান ধৰা পানী এবছৰ গ্ৰহণ কৰিলেই বেমাৰ আজাৰ কমি যাব আৰু বেমাৰৰ খৰছ কমি যাব । আনহাতে শৌচালয় নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে এতিয়াৰে পৰা শৌচালয় চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়ে ।

শৌচালয় নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে হিতাধিকাৰীলৈ এতিয়াৰে পৰা পোনপটীয়াকৈ টকা দিব । শৌচালয় হিতাধিকাৰীয়ে নিজেই বনাই ল'ব লাগিব । উল্লেখ্য যে এই সংবাদমেলত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কেইবাজনো বিষয়া উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক: Pathaan released: পাঠান ছবিক লৈ নগাঁৱতো দৰ্শকৰ উৎসুকতা