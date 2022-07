গুৱাহাটী,৬ জুলাইঃ ৰাজ্যখনৰ কৃষিভূমি আৰু শস্য ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰা হেতুকে বহু কৃষকে বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে (Floods have caused heavy losses to farmers in Assam)। এই বানৰ পিছত ৰাজ্য়খনৰ কৃষক সকলে কঠীয়াৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে । আনহাতে, একাংশ কৃষকে অধিক উৎপাদনৰ আশাত অত্যাধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য । ফলত এনে কাৰ্যইজনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে । সেইবাবে চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । এই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সহায়ৰ লগতে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ কিছুমান ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপযুক্ত ব্য়ৱহাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবালানিও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

মঙলবাৰে এই বিষয় সন্দৰ্ভত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই আলোচনা তথা গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে জনতা ভৱনত বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়(Minister Atul Bora on excessive use of chemical fertilizers) । উক্ত বৈঠকত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সমূহীয়া কঠীয়াতলী স্থাপন, উন্নতমানৰ বীজ বিতৰণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি কয় ৷ বিষয়াসকলক এই কামসমূহ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বৈঠকত মন্ত্রীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে এই প্ৰতিকূল সময়ত কৃষকসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক সহায়-সহযোগিতা সুনিশ্চিত কৰিবলৈও বিষয়াসকলক প্ৰতি তেওঁ আহ্বান জনায়। আনহাতে, জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ কিছুমান ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য ৰাজ্যখনৰ কেইখনমান জিলাৰ কৃষকে অত্যধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়।

মন্ত্রীগৰাকীয়ে বিষয়াসকলক এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। উক্ত বৈঠকত মন্ত্রীগৰাকীয়ে PM-KISAN, PMFBY, RIDF, RKVY, NFSM, CMSGUY, NMEO-OP আদি কেইবাখনো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি আঁচনিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভতো সবিশেষ বুজ লয়। লগতে কৃষকসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা সাৰ আৰু বীজ বিতৰণ সন্দৰ্ভতো বিষয়াসকলৰ পৰা সবিশেষ বুজ লয়। তেওঁ কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কাম-কাজসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা দিয়ে ।

এই বৈঠকখনত কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত তথা কৃষি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ডাঃ আশিষ ভূটানী, আয়ুক্ত সচিব ডাঃ ওম প্ৰকাশ, কৃষি সঞ্চালক অনন্তলাল জ্ঞানী, অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন ব'ৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী, উদ্যানশস্য সঞ্চালক ত্ৰিৰংগ ভাৰতীয় বৰা প্ৰমুখ্যে আন সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

