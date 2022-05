গুৱাহাটী,১৯ মে': বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি অহা ২৩ মে' লৈ ৰাজ্যত বতৰ অস্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকিব(State weather will be in an unusual state till May 23) । আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অহা ২৩ মে'ৰ পিছতহে ৰাজ্যত বতৰ স্বাভাৱিক হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰিছে ।

ইপিনে গুৱাহাটীত অহা ২৫ মে'লৈ বতৰ অস্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকিব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পূৰ্বানুমান কৰিছে । আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অহা ৪৮ ঘন্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ ডিমা হাছাও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত সৰ্তকতা জাৰি কৰিছে ।

ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সৰ্তকতা জাৰি

আকৌ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা তথ্য মতে অহা ২৪ ঘন্টাত ৰাজ্যৰ বিশ্বনাথ, মৰিগাঁও, নগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ , মাজুলি , চৰাইদেউ জিলা বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰী কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে এই জিলাকেইখনক বাদ দি বাকী জিলাসমূহত প্ৰৱলৰ পৰা প্ৰৱল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে(Most districts are likely to receive heavy to very heavy rainfall) ।

ইপিনে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰি কৰা মতে অহা ২৫ মে'লৈ গুৱাহাটীত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে পাতলীয়া বৰষুণ অব্যাহত থাকিব । অহা ২৫ মে'লৈ গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ২৯ ডিগ্ৰীৰ পৰা ৩১ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব । আকৌ সৰ্বোনিম্ন তাপমাত্ৰা ২২ ডিগ্ৰীৰ পৰা ২৪ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে সদৰি কৰিছে ।

