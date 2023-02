গুৱাহাটী ,১৮ ফেব্ৰুৱাৰী:বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কীয় গোচৰত যোৱা মঙলবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰা এক শুনানীত আদালতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ পিছত শুক্ৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জৰুৰীভাবে এক বৈঠকত মিলিত হয় (Meeting of CM Himanta Biswa Sarma on Child marriage)। গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানসহ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত ৰাজ্যত অব্যাহত থকা বাল্য বিবাহৰ অভিযান সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰে । গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবসকলে ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰা এই বৈঠকত বাল্য বিবাহৰ প্ৰতিৰোধ কৰা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (Meeting on Child marriage in Guwahati)।

উল্লেখ্য যে বাল্য বিবাহৰ গোচৰত অভিযুক্তক জেৰাৰ বাবে অযথা জিম্মাত ৰখা আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শিশুক যৌন নির্যাতনৰ পৰা সুৰক্ষা আইনৰ (POSCO) ধাৰা আৰোপ কৰা বিষয়ক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰক্ষী তথা চৰকাৰী পক্ষক জবাবদিহি কৰিছিল । চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ চলোৱা বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত গ্রেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ জামিন আৰু একাধিক অভিযুক্তৰ আগতীয়া জামিন মঞ্জুৰ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সুমন শ্যামৰ বিচাৰপীঠে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ গভীৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল । কিন্তু বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কীয় গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকৰ অন্তত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বজায় ৰখাৰ কথা সদৰি কৰাৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰে (Gauhati High Court on Child marriage) ।

বাল্য বিবাহৰ প্ৰতিৰোধ সন্দৰ্ভত জৰুৰী বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা দুবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । তাৰ বাবে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো আইন কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । তেওঁ কয় ," আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ পিছত ১৮ বছৰৰ তলত হ'বলগীয়া বহু বিবাহ স্থগিত হৈছে । এতিয়া বহুত মানুহ আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। "

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ কয় যে এই বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সমূহ অহা কেবিনেটত আলোচনা কৰা হ'ব । ইপিনে, এই বৈঠকৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ‌ কৰি কয়,"বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ৰাজ্যত এক শক্তিশালী ব্যৱস্থা সৃষ্টিৰ বাবে এই বিবাহ প্ৰতিৰোধত আমি সকলোৱে মিলি এক অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব । চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা, গাঁওপ্ৰধান, গাঁও পঞ্চায়ত সচিব, আত্মসহায়ক গোট, ভি ডি পি আদি সকলো এই অভিযানৰ অংশীদাৰ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় । "

এই অভিযান সফল কৰিবলৈ চলিত বৰ্ষৰ বাজেটত পৰ্যাপ্ত ধন আবণ্টন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়," আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বজাই ৰাখিব লাগিব । বাল্য বিবাহৰ সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগতা তথা অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এটা কল চেণ্টাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । লগতে ৰাজ্যৰ যিকোনো অংশত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সৈতে চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিবলৈ এটা নেটৱৰ্ক গঠন কৰা হ'ব। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে পিছপৰা অঞ্চলসমূহক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব । তদুপৰি বাল্য বিবাহ প্ৰতিহত কৰাত সহায় কৰিবলৈ কন্যাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয় ," বাল্য বিবাহৰ বলি হোৱা একাংশ কন্যাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিকোনো পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰাৰ বাবে উপায়ুক্তসকলক অতি সোনকালে চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে । অসমত নৱজাতক আৰু প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যু ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ। "এই বৈঠকত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু,কেশৱ মহন্ত,বিমল বড়া উপস্থিত থাকে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে,এতিয়ালৈকে বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ৫৮ জনে জামিন লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে শুক্ৰবাৰলৈ ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কীয় ৪২৩৫ টা গোচৰ ৰুজু হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৩০৪৭ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ২৯৫৪ জন আৰু মহিলা ৯৩ গৰাকী । বৰ্তমান ২৫৮৭ গৰাকী ন্যায়িক জিম্মাত আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৫৬ গৰাকী আছে ।

