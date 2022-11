গুৱাহাটী, ২৮ নৱেম্বৰ: মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ গৃহ বিভাগ আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। এই বৈঠকত SDGP জি পি সিং , মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত , যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত , ACP , DCP, থানাসমূহৰ OC য়ে অংশগ্ৰহণ কৰে (Meeting at police commissioner office) । বৈঠকত মহানগৰীৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হয়।

কিয়নো শেহতীয়াভাৱে মহানগৰীত আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটিছে (Meeting at police commissioner office in Guwahati)। ডকাইতি কাণ্ড , হত্যাকাণ্ড আদিকে ধৰি আন আন অপৰাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত (Crime case increase in Guwahati)৷

বৈঠক সম্পৰ্কে SDGP জি পি সিঙে (SDGP GP Singh) সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে মহানগৰীৰ বৰ্তমানৰ আইন-শৃংখলা, অপৰাধ, লৈ বৈঠকত বহিছো ৷ যি সমূহ গোচৰ সমাধান হ'ল আৰু যি সমূহ সমাধান কৰিবলৈ বাকী আছে তাৰ ওপৰত বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কিদৰে কৰিব পৰা যাব সেই বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হয় ৷

মহানগৰীৰ সকলো প্ৰৱেশ, প্ৰস্থান পথত চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব। ইয়াৰ বাবে হোৱা সকলো পুঁজি যোগান ধৰিব অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে। আনহাতে পাঞ্জাবাৰীৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰীক (Ranjit Bora murder case)অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ।

লগতে তেওঁ ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাম্ডৰ সন্দৰ্ভত কয় যে আমি আপোনালোকক আগতেও কৈছো আমি কেচটো সমাধান কৰিব লাগে আমি কৰিম৷ আমাৰ তদন্ত চলি আছে ৷

Meeting at police commissioner office: আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক

উল্লেখ্য যে মহানগৰীত আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। চুৰি ডকাইতিৰ ধৰে অপৰাধমূলক ঘটনা মহানগৰীত দৈনিক সংঘটিত হোৱাৰ লগতে এসপ্তাহৰ পূৰ্বে দিন - দুপৰতে মহানগৰীৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছিল এক লোমহৰ্ষক হত্যা । বেংকত টকা জমা থ'বলৈ অহা পূৰৱী ডায়েৰীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ৰঞ্জিত বৰাক পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাজপথত গুলীয়াই হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই । আঢ়ৈ লাখ টকা জমা দিবলৈ ছয়মাইলৰ আইচিআইচিআই বেংকলৈ গৈছিল পূৰবী ডায়েৰীৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ৰঞ্জিত বৰা ।

এসপ্তাহ হোৱাৰ পিছতো হত্যাকাৰীক ধৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী । ফলত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহানগৰবাসী৷ ৰঞ্জিত বৰাৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত স্বাভাৱিকতে আতংকিত হৈ পাৰিছে মহানগৰবাসী৷সাধাৰণ লোকক আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে ৷

লগতে পঢ়ক: Govt in financial crisis: পুঁজি অবিহনে কিদৰে সম্ভৱ হ’ব অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণ ?