গুৱাহাটী, ২৫ ডিচেম্বৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (NRC) (National Register of Citizens) উন্নীতকৰণৰ নামত বৃহৎ দুৰ্নীতি-অনিয়ম হোৱা বুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল (Assam NRC sacm)। কিন্তু এতিয়া সেই অভিযোগ সত্যৰূপে প্ৰমাণিত হ’ল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসমত চলা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ নামত বৃহৎ দুৰ্নীতি-অনিয়ম হোৱাৰ বিষয়টো এতিয়া অভিযোগতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ।

স্বয়ং ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহাহিচাপ পৰীক্ষক চমুকৈ ‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদনৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই সন্নিৱিষ্ট হৈছে NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা বিয়াগোম অনিয়ম তথা কেলেংকাৰীৰ সবিশেষ তথ্য (Massive scam in NRC on CAG report) । NRC উন্নীতকৰণৰ বিপৰীতে আবণ্টিত পুঁজিত সংঘটিত এই কেলেংকাৰিৰ বাবে নাম উল্লেখ নকৰিলেও ‘কেগ’ৰ যোগেদি মূলত NRC ৰ তদানীন্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাকে জগৰীয়া কৰা হৈছে (Former NRC coordinator Prateek Hajela)।

কেগৰ প্ৰতিবেদন দাখিল

'কেগ'-NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কক দায়বদ্ধ আৰু সময় মতে পদক্ষেপ ল’বৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে বিগত ২০১৩ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত এক জাননী মৰ্মে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ ঘোষণা কৰিছিল । এই জাননী জাৰিৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ২০১৬ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল ।

অৱশ্যে ২০১৪ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme court of India) ২৭৪/২০০৯ নম্বৰৰ লেখ আবেদনখনৰ বিপৰীতে দিয়া ৰায়ত এই সময়সীমা ১৪ মাহলৈ হ্ৰাস কৰিছিল । সেই মৰ্মে ২০১৫ চনৰ ২৬ মাৰ্চত অসমত NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ২০১৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত শেষ হ’ব লাগিছিল ।

NRC ত বৃহৎ দুৰ্নীতি অনিয়ম

আৰম্ভণিতে তিনি বছৰৰ ভিতৰত NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে ২০১৪ চনৰ ২২ মে'ত এক অধিসূচনাযোগে ২৮৮.১৮ কোটি টকাৰ পুঁজিত অনুমোদন জনাইছিল । পিছে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আৰু সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ বাজেট সংশোধন কৰি ১,৬০২.৬৬ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগলৈ এই ধনৰাশি মুকলি কৰি দিছিল ।

কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১,৫৭৯.৭৮ কোটি টকা । বিগত সময়ছোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমত NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ সময়সীমা সাতবাৰ বৃদ্ধি কৰিছিল । এনেদৰে সময়সীমা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে ১,৫৭৯.৭৮ কোটি টকা ব্যয় আৰু ৪০ হাজাৰৰ পৰা ৭১ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা সত্বেও আজি পর্যন্ত পূৰ্ণ নহ'ল এখন বৈধ-ত্ৰুটিহীন NRC ৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য ।

লক্ষণীয়ভাৱে NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত যি অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য ‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে, সেয়া ঘটিছিল হাজেলাই NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক পদত কার্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত । ‘কেগ’-এ হিচাপ পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ পাঁচটা পৃথক কার্যকলাপৰ অধীনত শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিছিল । এই পাঁচ কার্যকলাপ হ'ল- মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাপনা, হাৰ্ডৱেৰ-ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী, ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেচনৰ বিকাশ, ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰ ডাটা এন্ট্ৰি চেণ্টাৰ (এছআইডিইচি)ত ডাটা ডিজিটাইজেচন আৰু NSK ৰ পৰা CRCR তথা ৰাজ্যিক ডাটা কেন্দ্ৰলৈ ডাটাৰ স্থানান্তৰ ।

NRC ৰ বিয়াগোম দুৰ্নীতি

NRC উন্নীতকৰণত ব্যয় হোৱা মুঠ ১,৫৭৯.৭৮ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৬৪.৪৬ শতাংশ হাৰে সৰ্বাধিক ১,০১৮.৩৫ কোটি টকা খৰচ হৈছে মানৱ সম্পদৰ ওপৰত । NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে ছফ্টৱেৰ ডিজাইন, বিকাশ আৰু NRC সেৱা কেন্দ্ৰ (NSK) স্থাপনৰ বাবে ছিষ্টেম ইন্টিগ্ৰেটৰ বাছনিৰ প্ৰস্তাৱৰ অনুৰোধ (RFP) জাৰি কৰে ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত । এই ক্ষেত্ৰত মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেড একক নিবিদা দাখিল কৰোতা হোৱাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোকে ছিষ্টেম ইন্টিগ্ৰেটৰ হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল (NRC software application scam) ।

RFP অনুসৰি ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ ২,৫০০ এন এছ কেত ৫,০০০ অপাৰেটৰক নিযুক্তি কৰিব লাগিছিল । ছিষ্টেম ইন্টিগ্ৰেটৰে চুক্তিৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ইন্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ নামৰ আন এটা প্ৰতিষ্ঠানক উপ-ঠিকাদাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । 'কেগ'ৰ হিচাপ পৰীক্ষাত এই কথা স্পষ্ট হৈছে যে, NRC উন্নীতকৰণৰ আউট ছ'ৰ্চ কৰ্মচাৰী-শ্ৰমিক নিয়োগ চুক্তিখন ইন্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছৰ সৈতে উপ-চুক্তি বদ্ধ কৰা হৈছিল । পিছে চৰ্তাৱলী সম্পৰ্কে দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত সম্পাদিত চুক্তিখন NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ নথি-পত্ৰত উপলব্ধ নাছিল ।

মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডে ২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০১৯ চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে ২,৮১৯-৭, ৮২৫ পৰিসৰৰ ভিতৰত আউট ছ'ৰ্চ কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰিছিল । ইয়াৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দাবী কৰে মুঠ ৫৬৩.৩৪ কোটি টকা । ইতিমধ্যে এই ধনৰাশিৰ ৫৩৩.৫২ কোটি টকা মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডক NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে পৰিশোধ কৰাৰ বিপৰীতে ২৯.৮২ কোটি টকা ২০২০ চনৰ জানুৱাৰী মাহ পর্যন্ত আদায় দিবলৈ বাকী আছিল । পিছে ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে, NSK ৰ অপাৰেটৰ সকলক ন্যূনতম মজুৰিতকৈ যথেষ্ট কম পৰিমাণৰ ধন দিয়া হৈছিল মাহিলি মজুৰি হিচাপে ।

NRC ৰ তদানীন্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা

২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০১৭ চনৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ মাহিলি মাত্ৰ ৫,৫৩২ টকা আৰু ২০১৭ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ২০১৯ চনৰ নৱেম্বৰলৈ মাহিলি মাত্ৰ ৯,১০০ টকাকৈহে অপাৰেটৰসকলক মজুৰি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০১৭ চনৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকে একোজন LRCR অপাৰেটৰ-১ ৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পৰা আদায় কৰিছিল মাহিলি ১৫,৪৮২.৪৮ টকাকৈ ।

সেইদৰে ২০১৭ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ২০১৯ চনৰ নৱেম্বৰলৈ মাহিলি লোৱা ধনৰ পৰিমাণ আছিল ১৭,৫৬০.৪১ টকা । অর্থাৎ উক্ত সময়ছোৱাত একোজন LRCR অপাৰেটৰ-১ ৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ক্ৰমে ৯,৯৫০.৪৮ টকা আৰু ৮,৪৬০.৪১ টকা অতিৰিক্তভাৱে আদায় লৈছিল । এনেদৰে মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডে সৰকাই নিয়ে ১৫৫.৮৩ কোটি টকা । অকল ইমানেই নহয় ন্যূনতম মজুৰি আইন উলংঘা কৰি ৬৭.১৪ কোটি টকা আউট ছ’ৰ্চ কৰা কৰ্মচাৰীসকলে পোৱাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা হ'ল ।

২০১৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০১৮ চনৰ জুলাই মাহলৈকে শ্ৰম বিভাগে ন্যূনতম মজুৰিৰ হাৰ পাঁচবাৰ বৃদ্ধি কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু উপ-ঠিকাদাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেমছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছে মজুৰি কেৱল এবাৰ বৃদ্ধি কৰি ৫,৫৩২ টকাৰ পৰা ২০১৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৯,১০০ টকা কৰিছিল । এনেদৰে ২০১৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০১৯ চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে আউটছ’ৰ্চ কৰা কৰ্মচাৰী সকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি মুঠ ৬৭.১৪ কোটি টকা লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল ।

ন্যূনতম মজুৰি আইনৰ অধীনত আউট ছ’ৰ্চ কৰ্মচাৰীসকলে মজুৰি হিচাপে উক্ত সময়ছোৱাত মুঠ ২৭৮.৯৩ কোটি টকা পাব লাগিছিল যদিও লাভ কৰে ২১১.৭৯ কোটি টকাহে । ইফালে তৃতীয় পক্ষৰ নিৰীক্ষণ পৰামৰ্শদাতাক (TPNC) জড়িত কৰাৰ ফলত অনুমোদন অবিহনে ১০.২০ কোটি আৰু প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা কার্যকলাপত ১.৭৮ কোটি টকা অতিৰিক্ত ব্যয় হোৱাৰ তথ্যও ‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ বিভাগৰ পৰা ব্যৱস্থাপনা সঞ্চালনৰ বাবে আঠজন পৰামৰ্শদাতাৰ নিযুক্তি নিয়মীয়া কৰিবলৈ ২০১৫ চনৰ ৭ আগষ্টত এটা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল । এই আঠজন ব্যক্তি নিযুক্ত হৈ আছিল ২০১৫ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰা । প্ৰস্তাৱটোত পৰামৰ্শদাতাসকলক প্ৰতিমাহে ১৭.৬০ লাখ টকা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল ।

NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে ২০১৫ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীলৈ মাহিলি ১৭.৬০ লাখ টকা হাৰত প্ৰকল্প ব্যৱস্থা সঞ্চালনৰ বাবে আঠজন পৰামৰ্শদাতাৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কর্ম নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ২০১৫ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত । পিছে এই নিযুক্তিকৰণ প্ৰকল্প ব্যৱস্থা সঞ্চালনত অতিৰিক্ত প্ৰয়োজনীয়তা আছিল, যিবোৰ ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত আছে চুক্তিত । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰামৰ্শদাতাসকলৰ নিযুক্তিৰ বাবে মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডৰ সৈতে ২০১৫ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত এখন পৰিপূৰক চুক্তি সম্পন্ন কৰা হৈছিল ।

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অতিৰিক্ত প্ৰয়োজনীয়তা সত্বেও পৰামৰ্শদাতাসকলৰ নিযুক্তি ৫২ মাহৰ বাবে ১০ বাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ ২০১৯ চনৰ ১১ নৱেম্বৰ পর্যন্ত ১০.২০ কোটি টকা পৰিশোধ কৰা হয় । এই ধনৰাশি অনুমোদিত নোহোৱা ব্যয় ৰূপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদনত । বিত্তীয় ক্ষমতা (DFP) নিয়ম অনুসৰি ৫ কোটি টকাতকৈ অধিক ব্যয়ৰ বাবে NRC ৰাজ্যিক সমন্বয়কে মুখ্য সচিব বা ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত সমিতিৰ অনুমোদন ল'ব লাগে ৷

তদুপৰি NRC ৰাজ্যিক সমন্বয়কক পদ সৃষ্টি, ৱৰ্কচার্জ, মাষ্টাৰৰোল, এধক আৰু নৈমিত্তিক কর্মী নিয়োগ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল । তৎসত্বেও NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে ডি এফ পি উলংঘা কৰি মুখ্য সচিব বা ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক তথা সংশ্লিষ্টসকলৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈয়ে নিযুক্তি দিছিল পৰামৰ্শদাতাসকলক ।

‘কেগ’ৰ মতে পৰামৰ্শদাতাসকলৰ নিযুক্তিৰ বিপৰীতে কৰা ব্যয় ১০.২০ কোটি টকা সম্পূৰ্ণ অযৌক্তিক আৰু পৰিহাৰযোগ্য আছিল । কিন্তু এইটো কৰাৰ ফলত চৰকাৰী কোষাগাৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা পৰাৰ লগতে ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেটৰ মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেড অযথা লাভান্বিত হৈছে । সেইদৰে NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে প্ৰকল্পটোৰ বাবে ২০১৪ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত ২৩২.২১ কোটি টকাৰ কামৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । য'ত প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা সঞ্চালনৰ বাবে ২.৩২ কোটি টকা অন্তর্ভুক্ত আছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৭ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০১৯ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ MSA ৰ পাঁচটা সম্প্ৰসাৰণত প্ৰকল্প ব্যৱস্থা সঞ্চালনৰ মুঠ ব্যয় ধার্য কৰা হৈছিল ১০.২৪ কোটি টকা । ২০১৯ চনৰ জুলাই মাহ পৰ্যন্ত ইয়াৰে ৭.৯২ কোটি টকা পৰিশোধ কৰা হৈছিল । ২০১৬ চনৰ মে' মাহত MSA নৱীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ১,০০০ অতিৰিক্ত NSK ৰ প্ৰকল্প ব্যৱস্থা সঞ্চালনৰ ব্যয় হিচাপে অতিৰিক্তভাৱে ১.৭৮ কোটি টকা দিয়া হৈছিল ।

‘কেগ’ৰ মতে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নাছিল । কিয়নো ২,৫০০ NSK ৰ বাবে প্ৰকল্প ব্যৱস্থা সঞ্চালনৰ ব্যয় ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে । সেয়েহে এই পৰিমাণটো মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি । NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত মানৱ সম্পদৰ পিচতে ১৮.৬০ শতাংশ হাৰে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যয় কৰা হৈছিল হাৰ্ডৱেৰ আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীত ।

এই শিতানত খৰচ হোৱা ধনৰ পৰিমাণ আছিল ২৯৩.৮৫ কোটি টকা । ইয়াৰে ১৭৫.৪৬ কোটি টকা হাৰ্ডৱেৰত খৰচ হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীত ব্যয় হৈছিল ১১৮.৩৯ কোটি টকা । NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত NSK সমূহত ব্যৱহাৰৰ বাবে জেনেৰেটৰ ক্ৰয়ৰ নামত সংঘটিত অনিয়মে সকলোৰে চকু কপালত তুলিব ।

তথ্য অনুসৰি, ২০১৫ চনৰ ২৬ মাৰ্চৰ পৰা ২০১৭ চনৰ ৩১ মার্চলৈকে ৩,৭০০ জেনেৰেটৰ বিতৰণ আৰু সংস্থাপনৰ বিপৰীতে মুঠ বিল ৩৪.৯৩ কোটি টকা মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডক ২০১৫ চনৰ ২৭ এপ্ৰিল আৰু ২০১৭ চনৰ ৩ জুনত পৰিশোধ কৰা হয় । স্থানীয় তথ্যৰ উদ্ধৃতিৰে ‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০১৪-১৬ বৰ্ষত এনে জেনেৰেটৰ সমূহৰ মূল্য ১৮ হাজাৰ টকাৰ পৰা ২০ হাজাৰ টকা হ’ব পাৰে ।

কিন্তু NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে ১.৩ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন চুঝৌ এৰমা মেচিনেৰী কোম্পানী লিমিটেডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত LPG গেছ জেনেৰেটৰ (পেলিকান মডেল-১৮০০ ডি এ) একোটা যোগানৰ নামত মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডক আদায় দিয়ে ৯৩,৯৬৪.৬৪ টকা । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ৯৩,৯৬৪.৬৪ টকা যোগান মূল্য আদায় দিয়া জেনেৰেটৰসমূহৰ ষ্টিকাৰত দিয়াৰ সৰ্বোচ্চ বিক্ৰী মূল্য চমুকৈ লিখা আছিল ৩৫,০০০ টকা । এই হিচাপত NRC ৰাজ্যিক সমন্বয়কে জেনেৰেটৰ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ২১.০৬ কোটি টকা অতিৰিক্ত ব্যয় কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, মুঠ ৩,৭০০ জেনেৰেটৰ বিতৰণ-সংস্থাপন কৰিলেও ৯৩,১৬৪.৬৪ টকাত ক্ৰয় কৰা জেনেৰেটৰৰ সংখ্যা আছিল ৩,৫৭২টা । এনেদৰে ২০ হাজাৰটকীয়া জেনেৰেটৰ ৯৩,১৬৪.৬৪ কোটি টকাত ক্ৰয়ৰ সমান্তৰালভাৱে অতিৰিক্ত আন ১২৮ টা জেনেৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত ১.২০ কোটি টকা অস্থায়ী আত্মসাতৰ ঘটনাও পোহৰলৈ আহিছে । এই সম্পৰ্কীয় তথ্য অনুসৰি NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে ২০১৫ চনৰ ১৬ এপ্ৰিলত মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডক ১১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ ১,২০০ অতিৰিক্ত ডিজি ছেট যোগান ধৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে এই ১,২০০ জেনেৰেটৰৰ ভিতৰত ১,০৭২ টাৰ বাবে ৰক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ৰ কৰ্ম নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । সেই অনুসৰি ২০১৫ চনৰ ১২ জুনৰ পৰা ২৯ ডিচেম্বৰলৈকে এই ১,০৭২ টা জেনেৰেটৰ যোগান ধৰিছিল আৰু সংস্থাপন কৰিছিল । বাকী ১২৮ টা জেনেৰেটৰ ছেটৰ অস্তিত্ব হিচাপ পৰীক্ষাৰ সময়ত কোনো নথি-পত্ৰত পোৱা নগ'ল । পিছে বিলৰ ক্ষেত্ৰত ১,২০০ টাৰেই ধন পৰিশোধ কৰা হৈছিল । সেয়েহে ১২৮ টা জেনেৰেটৰ যোগান নধৰা সত্বেও ইয়াৰ মূল্য ১.২০ কোটি টকা ব্যয় হোৱাটো অনিয়মীয়া আৰু অতিৰিক্ত ৰূপে ‘কেগ’-এ চিহ্নিত কৰিছে ।

অৱশ্যে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, ২০২১ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অতিৰিক্ত ধনৰাশি মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেডৰ পৰা পুনৰ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি ‘কেগ’ক NRC ৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে অৱগত কৰে । সেয়া হ'লেও চাৰি বছৰ সময়ৰ বাবে ১.২০ কোটি টকা আবদ্ধ কৰি ৰখাটো ৰাজহুৱা ধনৰ আত্মসাৎ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ‘কেগ’-এ ।

বাছনিৰ প্ৰস্তাৱৰ অনুৰোধত এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিল যে, নাগৰিক আবেদন প্ৰ-পত্ৰৰ ডিজিটাইজেচনসহ NRC ছফটৱেৰ সমাধানৰ ডিজাইন, বিকাশ আৰু তত্বাৱধানৰ ক্ষেত্ৰত মেছাৰ্ছ উইপ্ৰো লিমিটেড দায়বদ্ধ হ’ব । পিছে ইয়াৰ পিচতো মূল ছফ্টৱেৰত ২১৫ টা ছফ্টৱেৰ উপযোগিতা বিশৃংখলভাৱে যোগ দিয়াটো ‘কেগ’ৰ হিচাপ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে ।

‘কেগ’ৰ মতে NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত এক অত্যন্ত সুৰক্ষিত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ছফ্টৱেৰ বিকশিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত সঠিক পৰিকল্পনাৰ অভাৱ ‘কেগ’-এ প্ৰত্যক্ষ কৰে । বিশৃংখলভাৱে যোগ দিয়া ছফ্টৱেৰসমূহ আছিল বিকাশৰ উপযুক্ত প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ নকৰা । তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিবিদা অনুসৰণেৰে যোগ্যতা মূল্যায়নৰ জৰিয়তে বিক্ৰেতা বাছনি কৰা হোৱা নাছিল ।

NRC ৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু সংশোধনৰ বাবে ছফ্টৱেৰ আৰু উপযোগিতাসমূহৰ বিশৃংখলভাৱে কৰা বিকাশে কোনো সুৰুঙা নৰখাকৈ তথ্যবোৰ বিকৃত কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে বুলি স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে প্ৰতিবেদনত । এনেধৰণৰ ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেচনৰ বিকাশৰ পৰিণতিতো ব্যয় বৃদ্ধি হোৱা, অতিৰিক্ত খৰচ হোৱা আদিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

তদুপৰি SIDC ত ডাটা ডিজিটাইজেচন-NSK ৰ পৰা সন্দেহজনক ডাটা সঞ্চালনৰ ক্ষেত্ৰতো শৰাধ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি । বিশেষকৈ ছফ্টৱেৰ বিকাশ আৰু উত্তৰাধিকাৰী ডাটা ডিজিটাইজেছনৰ মুঠ নিবিদা ব্যয় ১৫.১০ কোটি টকাৰ বিপৰীতে ৭৬.৫৩ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল । অতিৰিক্ত ৬১.৪৩ কোটি টকাৰ ব্যয় অপৰিকল্পিত আৰু জধে-মধে কৰা হৈছিল বুলি কেগে প্ৰতিবেদনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ।

‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদনৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই প্ৰতীক হাজেলাৰ বিশাল দুৰ্নীতি-অনিয়মৰ তথ্য সন্নিবিষ্ট হৈ আছে । ইমান দিনে NRC উন্নীতকৰণত বিয়াগোম দুৰ্নীতি হোৱা বুলি উত্থাপন হোৱা অভিযোগ কেগৰ প্ৰতিবেদনত সত্য ৰূপে প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাচত ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইফালে কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ পাচতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে ।

