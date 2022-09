গুৱাহাটী, ৭ ছেপ্টেম্বৰ: গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ৷ বেলতলাত আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Fire broke out in Car Showroom) ৷ অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় বিলাসী বাহনৰ দুটাকৈ শ্ব'ৰুম । জানিব পৰা মতে সঞ্জীৱ নাৰায়ণ মালিকানাধীন ইছুজু (ISUZU) আৰু বেনিলি (Benili) নামৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান দুয়োটা সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় এই অগ্নিকাণ্ডত (Massive fire in Guwahati)।

চৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Car Showroom burnt for Electric short circuit)। অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় শ্ব'ৰুমত থকা কেইবাখনো বাহন । আনহাতে শ্ব'ৰুমত থকা চিলিণ্ডাৰো ব্লাষ্ট হয় । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰত থকা বাহনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ।

গুৱাহাটীত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড

ইফালে, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰায় ১০ খনকৈ বাহনেৰে জুই নুমোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হয় । কথমপি ৰক্ষা পৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পিছফালে মজুত থকা বৃহৎ সংখ্যক গাড়ী । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস হয় ।

