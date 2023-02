হাবুঙ উন্নয়ণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

গুৱাহাটী,১০ ফেব্ৰুৱাৰী: ঐতিহ্যমণ্ডিত আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুঙৰ উন্নয়ণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ । RTI তথ্যত ফাদিল হৈছে হাবুঙৰ ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ তথ্য । হাবুঙ উন্নয়নৰ নামত নিম্ন মানৰ কাম হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় দুই যুৱকৰ(Press conference on corruption in Habung development) । শুক্ৰবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজিত সংবাদমেলত এই দুৰ্নীতি বিষয়ে ফাদিল কৰে হাবুঙৰ স্থানীয় দুই যুৱক মৃদুল ফুকন আৰু বিজয় গগৈয়ে(Massive corruption in development of Habung) ।

সংবাদ মেলত তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে কৰা RTIৰ তথ্যত ফাদিল হৈছে হাবুঙৰ উন্নয়নৰ নামত হোৱা দুৰ্নীতিৰ তথ্য । বিগত ২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ পৰা ২০২১- ২২ বৰ্ষলৈ হাবুঙৰ উন্নয়নৰ নামত আহিছিল প্ৰায় ৩ কোটি ৬ লাখ টকা(Habungs development budget) । প্ৰথম কিস্তিত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৬ হাজাৰ টকা চৰকাৰে হাবুঙ উন্নয়নৰ বাবে আদায় দিছিল । দ্বিতীয় কিস্তিত ১ কোটি ২০ লাখ টকা আদায় দিয়াৰ লগতে তৃতীয় কিস্তিত ৩৫ লাখ টকা আদায় দিছে আৰু বৰ্তমান ১ লাখ ৭৪ হাজাৰ টকা চৰকাৰে দিবলৈ বাকী আছে ।

কিন্তু সৰহ সংখ্যক ধন পোৱাৰ পিছতো চৰকাৰী Estimate ৰ মতে যিমান কাম হৈছে সেয়া অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Allegations of poor quality work in Habung development) । হাবুঙৰ মনিকূট, নামঘৰ আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা হাবুঙলৈ সোমাই যোৱা প্ৰায় ২০০ মিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামতো ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে দুই যুৱকে । সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে ধেমাজি জিলাৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা সংগঠনৰ সম্পাদক বাবুল বুঢ়াগোঁহাইলৈ ।

কাৰণ বাবুল বুঢ়াগোহাঁইয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে । এতিয়ালৈ বাবুল বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড কোম্পানীয়ে ৩ কোটি ৪ লাখ ২৬ হাজাৰ ধন মোকলাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে দুই যুৱকে । হাবুঙ উন্নয়নৰ নামত অহা চৰকাৰী ধনৰ সিংহভাগ আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে মৃদুল ফুকন আৰু বিজয় গগৈয়ে ।

আনহাতে হাবুঙৰ কীৰ্তি চিহ্ন, সমল নিৰ্মাণ কৰা মিস্ত্ৰীকো কাম কৰাৰ বিনিময়ত টকা নিদিয়াৰ অভিযোগ । সংবাদমেলত নিজ মুখে প্ৰকাশ কৰিলে মিস্ত্ৰী দিগন্ত বৰাই । মিস্ত্ৰী দিগন্ত বৰাক দিবলৈ বাকী আছে ৩ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা । আনকি মন্দিৰত জমা হোৱা ধনৰ হিচাপো আজি পৰ্যন্ত নিদিয়া অভিযোগ যুৱক দুজনৰ । সেয়েহে পুৰণি কমিটিখন ভাগি কমিটি পুনঃগঠনৰ দাবী জনায় । সংবাদমেলত এই সম্পূৰ্ণ বিসংগতি সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ নকৰিলে আইনৰ কাষ চাপিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে যুৱক দুজনে ।

লগতে পঢ়ক: Drug seized in Guwahati: গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক চাৰি সৰবৰাহকাৰী