গুৱাহাটী, ১০ ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা সততে সদৰী কৰা চৰকাৰখনে বিভিন্ন আঁচনিও ৰূপায়ন কৰি আহিছে । কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নয়ন সাধন হৈছে সেয়া সকলোৰে জ্ঞাত । চৰকাৰে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ ব্যাপক সংস্কাৰ সাধন (Reform of Govt education sector) কৰা বুলি দাবী কৰি অহাৰ সময়তে কেতবোৰ প্ৰকৃত সত্য উন্মোচিত হৈছে ।

চৰকাৰী তথ্য মতে, অসমৰ ৭,৬৯১ খন বিদ্যালয়ত কোনো পুথিভঁৰালেই নাই (7691 schools in Assam do not have libraries)। আনকি ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰাল আছে যদিও কিতাপ নাই (Many schools in Assam do not have library facilities) ।

ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ এই পুতৌজনক ছবিখন শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা এখন প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত গড়ে ৫৬৭৬ খন আৰু কেৰালাত গড়ে ২৫৮০ খন কিতাপ থকাৰ বিপৰীতে অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত গড়ে মাত্ৰ ৪৪৬ খন কিতাপহে আছে । আনহাতে, এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈও অসমৰ অৱস্থা অতিশয় শোচনীয় ।

প্ৰতিবেদনখনৰ মতে, ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হিচাপত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত থকা কিতাপৰ সংখ্যা হৈছে ৭১৩ খন । এইক্ষেত্ৰত অসমতকৈ আনকি কৰ্ণাটক, গুজৰাট, তামিলনাডু আদি ৰাজ্যসমূহ বহু আগুৱাই আছে । কৰ্ণাটকৰ বিদ্যালয়ত থকা পুথিভঁৰালসমূহত গড়ে ১৫৪৭ খনকৈ, গুজৰাটৰ বিদ্যালয়ত গড়ে ১০৯৬ খনকৈ, তামিলনাডুৰ বিদ্যালয়ত গড়ে ১২৭০ খনকৈ কিতাপ আছে ।

আনহাতে, ডিজিটেল পুথিভঁৰালৰ ক্ষেত্ৰতো অসম দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত একেবাৰে পিছপৰি আছে । ৰাজ্যখনত মাত্ৰ ৩১৪ খন বিদ্যালয়ত ডিজিটেল পুথিভঁৰাল আছে । ইফালে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিও অত্যন্ত দুখলগা । তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ ৫৭.৬২ শতাংশ বিদ্যালয়তহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে । অথচ সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত এই হাৰ ৮৩.৯২ শতাংশ ।

সেইদৰে, বিদ্যালয় চৌহদত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা থকা বিদ্যালয়ৰ হাৰ ৰাজ্যখনত ৮৯.৬১ শতাংশ যদিও এইক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ হৈছে ৯৫.১৭ শতাংশ । আনহাতে, উদ্বেগৰ বিষয় যে, ৰাজ্যখনৰ বহু বিদ্যালয়ত নাই সুচল শৌচাগাৰ । বিদ্যালয় চৌহদত থকা সুচল শৌচাগাৰৰ হাৰ হৈছে ৭৬.৬৫ শতাংশ ।

ইয়াৰ বিপৰীতে সৰ্বভাৰতীয় হাৰ হৈছে ৯২.১৭ শতাংশ । ইফালে ৰাজ্যখনত ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাও তেনেই নগণ্য । ৰাজ্যখনত ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ থকা বিদ্যালয়ৰ হাৰ হৈছে ৪.৮৩ শতাংশ । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ হৈছে ১৩.৬৪ শতাংশ । ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি পৰ্যায়ত আছে ৷

লক্ষণীয় বিষয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰতিবছৰে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাচতো ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ আছে । বহু ৰাজ্যই ৰাজহুৱা শিক্ষা খণ্ডক দ্ৰুত গতিত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে অসমৰ অৱস্থা আজিও অতি শোচনীয় হৈ থকাটো চৰম পৰিতাপৰ বিষয় ৷

